logo

BTC/USD

20189.13

ETH/USD

1073.67

LTC/USD

51.89

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении

Боевые действия за город Северодонецк продолжаются

сегодня, 18:47
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 22 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что на Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

"На Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.", — сообщает Генеральный штаб ВСУ. 

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что седьмой пакет санкций ЕС: почему откладывать нельзя – что заставит Путина остановиться. Россия все еще сильна, пока ее энергоресурсы нарасхват продаются в мире. 

Читайте также о том, что "Деукраинизация": на оккупированных территориях россияне взялись за переименование улиц и заведений. На оккупированных территориях россияне проводят "деукраинизацию". 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что толчки почувствовали в радиусе 500 км: в Афганистане около тысячи человек погибли от землетрясения (ВИДЕО). Толчки почувствовали в радиусе 500 км в разных уголках Афганистана, а также в Пакистане и Индии.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назвал "самое жесткое направление", а также позиции, где ВСУ удалось продвинуться. ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!