В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донецком направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 22 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что на Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

"На Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что седьмой пакет санкций ЕС: почему откладывать нельзя – что заставит Путина остановиться. Россия все еще сильна, пока ее энергоресурсы нарасхват продаются в мире.

Читайте также о том, что "Деукраинизация": на оккупированных территориях россияне взялись за переименование улиц и заведений. На оккупированных территориях россияне проводят "деукраинизацию".

Сайт "Комментарии" информировал о том, что толчки почувствовали в радиусе 500 км: в Афганистане около тысячи человек погибли от землетрясения (ВИДЕО). Толчки почувствовали в радиусе 500 км в разных уголках Афганистана, а также в Пакистане и Индии.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назвал "самое жесткое направление", а также позиции, где ВСУ удалось продвинуться. ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!