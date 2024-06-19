В Генштабе такого не ожидали: что с показателями мобилизации в Украине

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что количество мобилизованных в Украине превысило ожидания Генштаба. По словам Костенко, если темпы мобилизации продлятся на таком же уровне, то вскоре в Верховную Раду может попасть законопроект о демобилизации.



Мобилизация и демобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Ветеран АТО и народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которая даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", — сказал Костенко.

Народный депутат добавил, что в случае сохранения высоких темпов мобилизации до конца лета, можно будет рассмотреть принятие демобилизации.

"Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", — сообщил Костенко.

По его словам, законопроект может быть принят в октябре этого года, однако, в случае высоких показателей мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Руслан Горбенко назвал реальную потребность в мобилизованных до конца года. По его словам, эта цифра значительно отличается от 500 тыс. человек о которых говорили в период главнокомандующего Залужного.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде объяснили, кто и почему решил забрать пункты о демобилизации из нового закона о мобилизации в Украине.