В Генштабе рассказали, когда РФ пересмотрит стратегические цели по захвату Левобережья Украины

Российское руководство может в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В частности, по поэтапному захвату всего Левобережья нашей страны в текущем году. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

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"Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружения от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году", — заявил Громов.

Он добавил, в Генштабе прогнозируют, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, которые вовлечены в войну против Украины.

Громов отметил, что Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их в украинские границы.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Офисе президента Украины уверяют, что ничего не остановит грядущего контрнаступления ВСУ. А недавние "утечки", происшедшие из Пентагона и зацепившие, в том числе, обороноспособность Украины, якобы тут – не помеха. В аналогичном ключе высказывается секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В свою очередь, американские СМИ утверждают, что контрнаступление ВСУ тормозиться по ряду причин, включая ту самую "утечку". Эксперты проанализировали эти сообщения специально для издания "Комментарии", рассказав также, действительно ли подобные "сливы" влияют на наши военные планы.



