В Генштабе раскрыли, сколько уничтожили оккупантов на Харьковском направлении

Российские террористы понесли большие потери с начала их наступления на Харьковскую область, заявили в Генштабе ВСУ. В частности, там утверждают, что начиная с 10 мая военные убили или ранили 615 оккупантов. Кроме того, Силы обороны вывели из строя 98 единиц вражеской техники.

Волчанск

Вместе с тем в Генштабе подчеркнули, что с начала суток 15 мая враг притих и не предпринимал никаких активных действий в Харьковской области. Дело в том, что оккупанты пытаются закрепиться на тех участках, которые они сумели захватить. Кроме того, они проводят перегруппировку.

При этом в Генштабе добавляют, что украинские военные активно используют разведывательные средства, чтобы выявлять группы захватчиков и места, где они разворачивают артиллерийские средства. После этого, Силы обороны наносят удары по врагам, чтобы не допустить накопления захватчиками сил и средств в северной части города Волчанск.

Также в Генштабе рассказали, что военные "прочесывают" городские застройки, пытаются обнаружить места скопления оккупантов и их техники.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны подтвердили информацию о том, что российские оккупанты малыми пехотными группами зашли на окраины Волчанска и пытаются там закрепиться. В Минобороны отмечают, что ситуация в городе действительно сложная, идут тяжелые бои. Известно, что украинские военные отразили первую танковую атаку врага, непосредственно в самом Волчанске уничтожены два российских танка.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в Волчанск прибыли очень квалифицированные резервы, помогающие держать город.