В Генштабе предупреждают о росте угрозы наступления из Беларуси: стало известно направление

В Генштабе заявили, что угроза наступления россиян с территории Белоруссии растет. Но речь идет не об атаке на столицу Украины. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, 20 октября.

В Генштабе заговорили об угрозе из Беларуси (фото из открытых источников)

В Генштабе полагают, что враг стремится перерезать основные логистические артерии страны на западе Украины.

"Угроза восстановления вооруженных сил России наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", – сообщил Громов.

Кроме того, Громов сообщил, что Беларусь передала под полный контроль России соответствующие аэродромы и другую военную инфраструктуру своей страны. Сегодня там развертывают авиационные подразделения и другие войска вооруженных сил РФ.

"В рамках указанного на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр", — подчеркнул представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ перебросила из Сирии в Украину большое количество военных и комплексы ПВО С-300. РФ решила забрать часть своих военных и технику из Сирии. Так, стало известно, что враг опрокинул большое количество солдат и системы ПВО С-300 в Украину. По информации журналистов издания, из Сирии вывели два батальона. По приблизительным подсчетам, это может быть от 1200 до 1600 солдат. Как сообщил еще один источник, военных было гораздо больше.

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