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В Генштабе порадовали информацией из Харьковской области. На что напоролся враг

Силы обороны нанесли по российским захватчикам в Харьковской области огневое поражение. Как сообщают в Генштабе ВСУ, военные потеснили врага и производят зачистку на северных окрестностях Волчанска

сегодня, 20:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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По состоянию на 17 часов на Харьковском направлении количество боевых столкновений возросло до 12.

В Генштабе порадовали информацией из Харьковской области. На что напоролся враг

Война в Украине

"Наши подразделения нанесли огневой поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск",
– заявили в Генштабе.

Там также сообщили, что началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

При этом известно, что общие потери окупантов составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

Вместе с тем, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко в эфире Freedom , на самом деле оккупанты смогли зайти только в села, которые находятся в 200 метрах от границы с РФ. Речь идет о деревнях Стрелеча и Пильна. По его информации, в этих селах отсутствуют жители, также там не было военных и оборонительных сооружений, потому что их там просто невозможно было возвести. Время от времени эти села посещали патрули. Этой ситуацией воспользовались враги и вошли в эти населённые пункты.

При этом, говорит Коваленко, оккупанты планировали в течение суток захватить Волчанск и Липцы, но там напоролись на линию обороны военных и яростное сопротивление. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, враждебная армия и не может развить свой "успех".

Поскольку враг не может захватить Волчанск и Липцы, он начал терроризировать мирное население и обстреливать мирные деревни из всего, в том числе применяя тактическую авиацию и КАБы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что все, якобы, успехи россиян в Харьковской области – это на 90% враждебно ИПСО . Эксперты утверждают, что ее цель – посеять панику среди украинцев и заставить их верить в то, что Россия как будто непобедима. Именно поэтому эксперты посоветовали украинцам выбираться из "умиральной ямы" и не быть жертвами вражеской пропаганды.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KNUt2TTfvvfwkoSqukaRLDujo5Rpr86bkr1uFrtuSH8rsbcz7EwbkRYzZgFhDv5Hl
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