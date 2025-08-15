logo

В Генштабе объяснили, почему Россия содрогалась от взрывов: какие цели поражены
В Генштабе объяснили, почему Россия содрогалась от взрывов: какие цели поражены

ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области

15 августа 2025, 12:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области России. Также был поражен командный пункт россиян во временно оккупированном городе Енакиево Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе объяснили, почему Россия содрогалась от взрывов: какие цели поражены

Удар по Сызранскому НПЗ. Фото: из открытых источников

В частности, был поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот завод является одним из крупнейших в системе "Роснефти", он производит широкий спектр топлива, в том числе авиационный керосин, и участвует в обеспечении российской армии.

Как пояснили в Генштабе, после удара зафиксирован пожар и взрывы.

Кроме того, украинские войска нанесли удар по пункту управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обе цели были поражены, а результаты ударов пока уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, — говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, ранее утром 15 августа стало известно, что в Сызрани Самарской области РФ прогремели сильные взрывы. В соцсетях россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны прицельно ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украина снова активно бьет по НПЗ РФ: может ли это остановить войну.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/27842
