Ударов «шахедами» может стать меньше в разы: какую важную цель поразили ВСУ

Украинские Силы обороны прицельно ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что порт используется страной-агрессором, как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

При этом было поражено судно с оружием из Ирана, отмечают в Генштабе.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана", — говорится в сообщении.

На данный момент результаты поражения уточняются.

