Ударов «шахедами» может стать меньше в разы: какую важную цель поразили ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские Силы обороны прицельно ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Отмечается, что порт используется страной-агрессором, как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.
При этом было поражено судно с оружием из Ирана, отмечают в Генштабе.
На данный момент результаты поражения уточняются.
Читайте также на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины второй раз через неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.