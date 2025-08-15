logo

Главная Новости Общество Война с Россией Ударов «шахедами» может стать меньше в разы: какую важную цель поразили ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Ударов «шахедами» может стать меньше в разы: какую важную цель поразили ВСУ

По информации Генштаба, Силы обороны поразили российское судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана

15 августа 2025, 11:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские Силы обороны прицельно ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ударов «шахедами» может стать меньше в разы: какую важную цель поразили ВСУ

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что порт используется страной-агрессором, как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

При этом было поражено судно с оружием из Ирана, отмечают в Генштабе.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана", — говорится в сообщении.

На данный момент результаты поражения уточняются.

Читайте также на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины второй раз через неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/27823
