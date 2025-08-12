logo

BTC/USD

119315

ETH/USD

4414.09

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России второй раз за неделю горит состав «Шахедов»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В России второй раз за неделю горит состав «Шахедов»: что известно

СБУ второй раз за неделю нанесла удар дальнобойными дронами по составу «Шахедов» в Татарстане, уничтожив запасы дронов и комплектующих для них

12 августа 2025, 18:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безопасности Украины второй раз через неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.

В России второй раз за неделю горит состав «Шахедов»: что известно

СБУ уничтожили склад шахедов в России

По данным СБУ, в результате атаки в помещениях объекта зафиксированы очаги возгорания, что подтверждается видеозаписями местных жителей. Этот объект являлся важным элементом логистики для обеспечения русской армии дронами "Шахед" и их запчастями.

Повторный удар стал частью масштабной серии спецопераций СБУ, направленных на снижение способностей россии совершать "шахидный" террор по территории Украины. Служба безопасности отмечает, что подобные операции по уничтожению предприятий и складов, обеспечивающих работу военной машины России, будут продолжаться и дальше.

Это уже вторая атака украинских дальнобойных дронов на данный объект – первое поражение произошло 9 августа, когда удар по составу существенно повредил его инфраструктуру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины продолжают активно сдерживать наступление российских войск на Добропольском и Покровском направлениях, где ситуация остается напряженной и меняется каждый час. На Покровском направлении противник сосредоточил группировку численностью более 110 тысяч военных, пытаясь прорваться в глубину украинской обороны.
Несмотря на значительные потери, оккупанты действуют дерзко, используя диверсионные и малые пехотные группы, которые пытаются проникнуть через наши позиции. Несколько таких групп, обойдя передовые рубежи, попытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец, а также тайком проникли в Веселое, Свободное, Рубежное и Кучеров Яр, используя особенности местного рельефа. Часть из них уже ликвидирована, другие — в процессе уничтожения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/15538
Теги:

Новости

Все новости