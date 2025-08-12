В России второй раз за неделю горит состав «Шахедов»: что известно

Служба безопасности Украины второй раз через неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.

СБУ уничтожили склад шахедов в России

По данным СБУ, в результате атаки в помещениях объекта зафиксированы очаги возгорания, что подтверждается видеозаписями местных жителей. Этот объект являлся важным элементом логистики для обеспечения русской армии дронами "Шахед" и их запчастями.

Повторный удар стал частью масштабной серии спецопераций СБУ, направленных на снижение способностей россии совершать "шахидный" террор по территории Украины. Служба безопасности отмечает, что подобные операции по уничтожению предприятий и складов, обеспечивающих работу военной машины России, будут продолжаться и дальше.

Это уже вторая атака украинских дальнобойных дронов на данный объект – первое поражение произошло 9 августа, когда удар по составу существенно повредил его инфраструктуру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины продолжают активно сдерживать наступление российских войск на Добропольском и Покровском направлениях, где ситуация остается напряженной и меняется каждый час. На Покровском направлении противник сосредоточил группировку численностью более 110 тысяч военных, пытаясь прорваться в глубину украинской обороны.

Несмотря на значительные потери, оккупанты действуют дерзко, используя диверсионные и малые пехотные группы, которые пытаются проникнуть через наши позиции. Несколько таких групп, обойдя передовые рубежи, попытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец, а также тайком проникли в Веселое, Свободное, Рубежное и Кучеров Яр, используя особенности местного рельефа. Часть из них уже ликвидирована, другие — в процессе уничтожения.

