В России второй раз за неделю горит состав «Шахедов»: что известно

Ткачова Марія
Служба безопасности Украины второй раз через неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.
СБУ уничтожили склад шахедов в России
По данным СБУ, в результате атаки в помещениях объекта зафиксированы очаги возгорания, что подтверждается видеозаписями местных жителей. Этот объект являлся важным элементом логистики для обеспечения русской армии дронами "Шахед" и их запчастями.
Повторный удар стал частью масштабной серии спецопераций СБУ, направленных на снижение способностей россии совершать "шахидный" террор по территории Украины. Служба безопасности отмечает, что подобные операции по уничтожению предприятий и складов, обеспечивающих работу военной машины России, будут продолжаться и дальше.
Это уже вторая атака украинских дальнобойных дронов на данный объект – первое поражение произошло 9 августа, когда удар по составу существенно повредил его инфраструктуру.