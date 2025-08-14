Почему Украина снова активно бьет по НПЗ РФ: может ли это остановить войну

Только за последние две недели Украина нанесла прицельные удары по 7 вражеским НПЗ. В частности, в ночь на 14 августа БпЛА повторно атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Перед этим были удары по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Почему сейчас такие удары участились? Может ли это отразиться на способности РФ продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Специальные военные операции должны проводиться в комплексе

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков говорит, что в деэскалации всегда есть эскалация – это закон войны. Это первый момент.

"Второй момент заключается в том, что то, что мы видим – это попытка нанести удар по стратегическому тылу, вывести из строя логистику и то, что обеспечивает движение боевой техники. Как результат, с начала года противник не использует в таком количестве технику, как раньше", – отметил эксперт.

Олег Стариков добавляет, по логике нашего военно-политического руководства, такие удары по НПЗ и других стратегических объектах противника могут заставить Россию пойти на прекращение войны. При этом эксперт уточняет, что он лично придерживается другого мнения.

"Если проводить такого рода специальные военные операции, то они должны проводиться в комплексе, вместе с войсковыми операциями, которые проводят Сухопутные войска на линии боевого соприкосновения. Это должны быть массированные удары, которые должны в итоге привести к изменению на линии боевого соприкосновения. Такие операции необходимо проводить в рамках единого замысла Генерального штаба с войсковыми операциями", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Чем больше убытков РФ – тем меньше у нее возможности финансировать войну

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак соглашается с тем, что сейчас действительно происходит возобновление и наращивание атак Украины по российским НПЗ.

"Ориентировочно с апреля по конец июня таких ударов не было. Возможно, там была какая-то негласная договоренность с россиянами, возможно была какая-то просьба от американцев или европейцев не делать этого… Однако с конца июня Украина возобновила эти атаки и в буквальном смысле каждый день по российским НПЗ и нефтехранилищам "прилетает". Мы говорим не только об объектах, расположенных в приграничных регионах, но и о тех, которые находятся на расстоянии 1700-2000+ километров от украинской границы", – отметил эксперт.

Он продолжает свое мнение, логика такова, что украинцы, скорее всего, нащупали возможность бить по российским НПЗ, пробивать их защиту. И может быть, что украинское командование или руководство страны увидело некоторые проблемы, которые уже вырисовываются у россиян в этой области.

"Почему так может быть? По разным данным от российских экономистов, специалистов нефтяного рынка, в результате санкций и этих ударов розничные цены на топливо в РФ подпрыгнули с начала года почти на 50%. Даже говорят, что у министра энергетики РФ Цивилева запланирована встреча с российскими операторами нефтяного рынка. Главная ее цель – как-то унять цены на стелах АЗС. Трудно сказать, какие будут доводы, но в таком случае, как обычно бывает? Если нужно остановить рост цен, нужно приказать, чтобы эти цены не росли. Но ведь мы знаем, как устроен рынок. Если есть указание на то, чтобы цены не расти, то держать их на определенном уровне – означает работать себе в убыток. Поэтому в таком случае работают законы экономики и товар, то есть в данном случае топливо, должно исчезнуть из реализации. Ведь проще его не реализовывать вообще, чем реализовывать себе в убыток", – отметил Иван Ступак.

Эксперт добавляет, что еще один важный момент – сейчас в разгаре в России жатва, поэтому можно предположить, что Украина хочет сорвать ее, чтобы у россиян не было дизеля и бензина, не было возможности собрать урожай. И, чтобы россияне несли ущерб. Это, по мнению Ивана Ступака, первое, приведет к компенсации из государственного бюджета РФ аграриям, придется это делать хотя бы кому-то. А второе – придется РФ закупать продукты питания за границей.

"Общее резюме, как говорят в РФ, "чем больше выпьет пионер, тем меньше достанется хулигану". Перефразируя это высказывание можно сказать, что, чем больше Украина нанесет ущерб РФ, тем меньше будет у нее возможности направлять финансы на войну", – подытожил Иван Ступак.

