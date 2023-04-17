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В Генштабе назвали направления, где враг перешел к обороне

Украинские войска поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы и склады оккупантов

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики перешли к обороне. В течение суток враг обстрелял более 40 населенных пунктов Украины, среди которых Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казацкое, Львовское и Никольское Херсонской области, а также город Херсон. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе назвали направления, где враг перешел к обороне

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

В сообщении говорится, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. ВСУ удалось сбить 4 вражеских БпЛА (2-типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").


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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Отметим, по информации Генштаба, общие потери страны-агрессора в Украине 16 апреля составляют примерно 182 тыс. 070 человек.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин подписал принятый на этой неделе Госдумой РФ закон о едином реестре военнообязанных, который позволяет провести ускоренную мобилизацию. О чём говорит такая спешка? Может ли новая полускрытая волна мобилизации ударить по самому Кремлю? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rkFH5T49udhEEjZMStx3WPAKp1RJTokEBREVG8ffquY1EjdUJMHwZr4KtC6qPCPal?locale=ru_RU
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