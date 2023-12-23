logo

BTC/USD

43680.17

ETH/USD

2295.62

LTC/USD

71.84

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе назвали две ключевые цели врага
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе назвали две ключевые цели врага

Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений

сегодня, 08:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что боестолкновения происходит практически по всей линии фронта, больше всего усилий противник предпринимает для того, чтобы взять в полное окружение Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе назвали две ключевые цели врага

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинские военные сообщают, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отражено 4 атаки.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yCYRcwdBCCLh7RU3gJrDtxvGjFLKTceWR7wPLVcqhdaX2nmFer8WPYPmYivhhGwtl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости