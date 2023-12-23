В Генштабе назвали две ключевые цели врага

Несмотря на то, что боестолкновения происходит практически по всей линии фронта, больше всего усилий противник предпринимает для того, чтобы взять в полное окружение Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинские военные сообщают, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отражено 4 атаки.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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