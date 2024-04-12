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В Генштабе нашли тысячи невоевавших военных. Где их задействовали

В Генштабе нашли тысячи военных, не участвовавших в боевых действиях, отметили в Генштабе ВСУ. Их отправили на фронт и таким образом обеспечили процесс ротации военных

сегодня, 19:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжается ротация военных, которые с начала полномасштабного вторжения России выполняют задачи на фронте. Там добавили, что такую возможность нашли даже несмотря на то, что враг продолжает оказывать давление по многим направлениям.

В Генштабе нашли тысячи невоевавших военных. Где их задействовали

Война в Украине

В Генштабе подчеркнули, что решение о ротации смогли принять после того, как была пересмотрена численность определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях.

"Освобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части. Этот процесс будет продолжаться и дальше"
, – добавили в Генштабе.

При этом там подчеркнули, что принимают комплекс мер с целью усиления бригад, продолжающих выполнять боевые задания на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Минобороны и Генштаба, сейчас в Украине отсутствуют условия для того, чтобы провести демобилизацию военных, поскольку Россия готовится к очередному наступлению еще и преобладает в численности. Именно поэтому Минобороны и Генштаб обратились к народным депутатам с просьбой не включать норму о демобилизации военных после 36 месяцев службы на нуле. При этом Верховной Раде поручили в течение восьми месяцев разработать законопроект, регулирующий вопросы демобилизации и ротации.

Примечательно, что военные понимают, что проводить демобилизацию сейчас – это неоправданный риск, который может привести к потере территорий. Более того, они рассказали , чтобы процесс демобилизации стал возможным, нужно мобилизовать 100 тысяч военных, чтобы доукомплектовать бригады, еще 100 тысяч нужны для формирования резерва и 150 тысяч, чтобы заменить военных на фронте.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/14126
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