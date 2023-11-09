В Финляндии назвали страну, которая поможет завершить войну в Украине

Финляндия, ставшая членом НАТО в 2023 году, надеется, что Китай осудит Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину и станет одной из стран, которая поможет прекратить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nikkei Asia.



Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ожидает, что Азия будет усиливать связки безопасности в регионе, поэтому Китай может повлиять на Россию, чтобы прекратить военные действия.

"Конечно мы надеемся, что Китай также осудит вторжение", — сказала Валтонен и добавила, что Пекин "может сыграть очень значительную роль в прекращении войны".

Элина Валтонен указывает, что Китай может надавить на Россию как на своего союзника, а также как член Совбеза ООН.

Финляндия ранее была сосредоточена преимущественно на торговле с Азией, однако после вторжения России в Украину Валтонен указывает, что страна будет брать более активную роль в глобальной безопасности и обороне.

"Если мы посмотрим на Китай, если мы посмотрим на происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе, я считаю, что вполне естественно, что не только НАТО, но и отдельные страны Европы, такие как Финляндия, тоже начинают смотреть в этом направлении", — рассказала Волтонен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что совместный проект Китая и России прекратил свое существование. В КНР заявили, что будут развивать его без вмешательства Москвы. Такое решение Китай принял из-за санкций против России, которая не может выполнить свои обязательства.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который рассказал плане боевых действий на 2024 год.