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В Финляндии назвали страну, которая поможет завершить войну в Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала страну, которая может оказать давление на Россию и остановит войну в Украине.

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Финляндия, ставшая членом НАТО в 2023 году, надеется, что Китай осудит Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину и станет одной из стран, которая поможет прекратить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nikkei Asia.

В Финляндии назвали страну, которая поможет завершить войну в Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ожидает, что Азия будет усиливать связки безопасности в регионе, поэтому Китай может повлиять на Россию, чтобы прекратить военные действия.


"Конечно мы надеемся, что Китай также осудит вторжение", — сказала Валтонен и добавила, что Пекин "может сыграть очень значительную роль в прекращении войны".

Элина Валтонен указывает, что Китай может надавить на Россию как на своего союзника, а также как член Совбеза ООН.

Финляндия ранее была сосредоточена преимущественно на торговле с Азией, однако после вторжения России в Украину Валтонен указывает, что страна будет брать более активную роль в глобальной безопасности и обороне.

"Если мы посмотрим на Китай, если мы посмотрим на происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе, я считаю, что вполне естественно, что не только НАТО, но и отдельные страны Европы, такие как Финляндия, тоже начинают смотреть в этом направлении", — рассказала Волтонен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что совместный проект Китая и России прекратил свое существование. В КНР заявили, что будут развивать его без вмешательства Москвы. Такое решение Китай принял из-за санкций против России, которая не может выполнить свои обязательства.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который рассказал плане боевых действий на 2024 год.



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Источник: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Finland-hopes-China-will-help-end-Russia-s-invasion-of-Ukraine
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