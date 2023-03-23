В Европе заговорили об уменьшении поддержки Украины Западом: в чем причина

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна учитывать уменьшение поддержки Запада в будущем. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает портал "Комментарии".

Президент Чехии Петр Павел. Фото: из открытых источников

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", — отметил Павел.

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Лидер Чехии также обратил внимание на то, что в 2024 году должны состояться президентские выборы в США и тогда все внимание основного союзника Украины в этой войне США будет сосредоточено на внутренних проблемах, тема войны в Украине отойдет на второй план. Следовательно, объёмы поставляемого вооружения существенно уменьшатся.

"Если поддержка США уменьшится, поддержка со стороны ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать", — отметил Павел.

Поэтому, уверен президент Чехии, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет начинать любые крупные и сложные операции.

"Этот год является решающим для развития войны", — заявил президент Чехии.

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