В Европе заговорили о навязывании "плохого мира" Украине: о чем идет речь

Подталкивание украинцев к принятию значительных уступок ради прекращения войны только придаст смелости Кремлю. Российский диктатор Путин должен вывести все войска, вернуть оккупированные территории и выплатить репарации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Bloomberg сделал глава разведки Чехии Михал Куделка.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", — отметил Куделка, генерал-майор, возглавляющий Службу информации и безопасности страны.

Он не исключил, что в течение следующих 10–15 лет "Россия потратит на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовку к следующей цели – Центральной и Восточной Европе".

Его оценка подкреплена другими европейскими разведывательными службами. Глава разведки Германи Бруно Каль предупредил в прошлом месяце, что Владимир Путин будет готов к военному столкновению с НАТО к концу десятилетия.

Куделка заявил, что международное право требует от России вывести все войска, вернуть оккупированные или аннексированные территории и выплатить репарации. Киев недавно оказался под давлением, требующим рассмотреть новые способы заманить Путина за стол переговоров после 1000 дней сопротивления вторжению.

По словам Куделки, полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году должно напомнить западным странам, что Россия является "имперской сверхдержавой с имперскими устремлениями" и испытывает "абсолютное презрение" к своим военным потерям и гибели мирных жителей.

С тех пор, как восемь лет назад Куделка стал главой разведки, Чешская Республика предприняла радикальные шаги по сокращению возможностей российской разведки и влияния на местную политику и бизнес. Она запретила российским поставщикам участвовать в проекте ядерной энергетики, сократила зависимость от своего природного газа и выслала подавляющее большинство шпионов Кремля с дипломатическим прикрытием.

В отличие от некоторых других европейских стран, правительство в Праге предприняло шаги, чтобы затруднить для россиян посещение страны, владение там бизнесом или недвижимостью и получение чешского гражданства. Теперь оно пытается убедить Европейский Союз запретить российским дипломатам путешествовать между государствами-членами без виз, как способ дальнейшего ограничения разведывательной деятельности.

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