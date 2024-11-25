Отменит ли Трамп разрешение Байдена на удары по РФ: к чему готовиться Украине

После "зеленого света" от Администрации Джо Байдена Кремль болезненно реагирует на удары ВСУ по территории РФ, постоянно предупреждая, что это может сорвать вероятные мирные переговоры. В то же время конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который займет пост советника новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой. Уолтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации. Можно ли считать такое заявление намеком на то, что Трамп отменит разрешение Байдена на удары по РФ? К чему следует быть готовой Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Все будет четко и ясно понятно после 20 числа

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний не считает, что разрешение бить по территории Российской Федерации было принято администрацией Байдена без согласования с администрацией Трампа.

"Я уверен, что они уже координируют свои действия. Как раз это была инициатива администрации Трампа. Плюс там были введены санкции против Госпромбанка, чего раньше вообще не предусматривалось. Это интерес Трампа в отношении нефти и газа. Им неинтересна российская нефть на международном уровне. Плюс там противопехотные мины и так далее", – отметил эксперт.

Более того, подчеркивает Тарас Загородний, все заявления, которые делаются до 20 числа, следует считать только политической игрой. Ничего больше. Все будет четко и ясно, и понятно после 20 числа.

"Я не думаю, что позиция администрации Трампа будет заключаться в сокращении помощи Украине. Скорее всего, военная помощь будет даже увеличена. Но Трамп будет требовать, чтобы европейцы оплачивали ее. Например, закупка американского вооружения. Поэтому изменения возможны в части сокращения финансирования дефицита украинского бюджета. Это возможно. Во всем остальном, я думаю, что позиция Трампа будет более жесткая в отношении России, чем еще действующая администрация. Продолжение следует...", – прокомментировал эксперт.

Новый поворот американской политики: что ждет Украину после возможных изменений в Белом доме

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" разделил свой ответ на несколько отдельных блоков.

Первый эксперт назвал "Эра Байдена: удары ВСУ и эскалация конфликта". В этом блоке Алексей Воронцов заметил, что решение администрации Джо Байдена разрешить применение ракет ATACMS для ударов по территории России стало знаковым моментом в американской поддержке Украины. Эти удары стали ответом на продолжающиеся атаки РФ на украинскую инфраструктуру и территории. Однако москва болезненно реагирует на такие действия, регулярно предупреждая, что они "могут сорвать мирные переговоры". Такие заявления являются не только частью информационной войны, но и попыткой давления на Запад для ограничений поставок вооружений.

"Кремль прекрасно осознает, что удары по стратегическим объектам на территории России снижают ее военные возможности и демонстрируют уязвимость системы обороны. Это подрывает внутреннюю пропаганду, строящуюся на мнимой "непобедимости". Однако риторика россии о "срыве переговоров" выглядит манипуляцией, поскольку сам Кремль избегает конструктивных дипломатических шагов", – отметил эксперт.

Во втором блоке Алексей Воронцов остановился на позиции Майка Уолта и позиции Трампа, заметив, что это может быть намек на перемены.

"Майк Уолтц, ключевая фигура в новой администрации Дональда Трампа, назвал войну россии против Украины мясорубкой и провел параллель с окопной войной Первой мировой. Его заявления об эскалации из-за ударов ATACMS позволяют понять, что новая администрация может пересмотреть стратегию. Трамп, известный своей прагматичной и непредсказуемой внешней политикой, может отказаться от прямой поддержки таких действий. Его риторика всегда была направлена на снижение вовлечения США в международные конфликты и сокращение расходов на помощь другим странам. Однако это не обязательно означает отказ от поддержки Украины: возможна трансформация ее формата — от военной до дипломатической. Если Трамп действительно отменит разрешение на удары по территории РФ, это может быть воспринято как попытка усмирить кремль. Однако такой шаг вызывает критику как в США, так и в странах ЕС, где рассчитывают на продолжение американского лидерства по поддержке Украины", – отметил эксперт.

Что касается реакции ключевых мировых игроков, то, по мнению собеседника портала "Комментарии", отдельно стоит остановиться на позиции Европейского Союза и Великобритании.

"ЕС продолжит поддерживать Украину, но такие заявления из США могут вызвать опасения по поводу "распределения" Запада. Великобритания, будучи последовательным сторонником Киева, скорее всего, усилит свою риторику против России, чтобы компенсировать возможное ослабление позиций США", – отметил Алексей Воронцов.

По его словам, для Китая какие-либо изменения в американской политике являются поводом для маневров. Пекин стремится использовать войну для укрепления своего влияния, выступая посредником в переговорах или поддерживая идею заморозки конфликта. Ослабление американской военной помощи Украине воспримет сигнал о снижении глобального влияния Вашингтона.

"Москва же воспримет упразднение разрешений как победу своей стратегии и возможность усилить военную активность. Однако уязвимость РФ перед ударами ВСУ остается ключевым фактором, который кремль будет учитывать в своей тактике. Усиление агрессии со стороны России: кремль будет использовать любые признаки ослабления западной поддержки для наращивания военных усилий. Это потребует от Украины еще более жесткого контроля над своей оборонной способностью", – отметил эксперт.

Что касается того, чего ждать Украине, то, по мнению Алексея Воронцова, Украине необходимо подготовиться к нескольким сценариям.

"Если Трамп отменит разрешение, это потребует большей зависимости от европейских партнеров, а также усиления собственной оборонной промышленности. Возможное снижение поставок может заставить Украину сосредоточиться на оборонных операциях и более избирательном использовании имеющихся ресурсов. Дипломатическая активность должна быть направлена на укрепление связей с Конгрессом США и объяснение необходимости продолжения поддержки. Заявления Майка Уолта и перспективы изменения американской политики с приходом администрации Дональда Трампа свидетельствуют о возможном смещении в подходе США к конфликту в Украине. Однако этот сдвиг следует рассматривать не как резкий отказ от поддержки, а как трансформацию ее форматов, которая в свою очередь откроет как вызовы, так и новые возможности", – отметил аналитик.

Расширение самостоятельности Украины, возможности:

Ограничение внешней поддержки может привести к ускоренному развитию собственной оборонной промышленности, усилению партнерства с другими странами (например, Турцией или Южной Кореей) и диверсификации источников военной помощи.

Сближение с Европой

Снижение роли США в конфликте усугубит позиции ЕС как ведущего союзника Украины. Это может привести к углублению интеграции Украины с Европой, что принесет долгосрочные экономические и политические дивиденды.

Международная дипломатия

Украина получит стимул для укрепления своей роли в глобальной дипломатии, выступая в качестве активного участника переговорных процессов, способного привлекать внимание к угрозам мирового порядка, происходящего от России.

Эрозия трансатлантической коалиции. Риски

Если новая администрация США действительно снизит уровень привлечения, это может повлиять на общую сплоченность Запада. Некоторые страны ЕС могут воспринять такой шаг как сигнал о снижении собственной помощи Украине.

Сложности с длительным противостоянием

Украине придется пересмотреть долгосрочную стратегию, обеспечивающую устойчивость фронта и внутренней экономики в условиях возможного сокращения ресурсов.

Глобальные последствия:

Украинский кризис остается ключевым фактором мирового порядка. Если США изменят курс и будут сосредоточены на снижении эскалации, это может повлиять на динамику в других регионах, таких как Тайвань, Ближний Восток и Восточная Европа. Для Европы это станет вызовом: усиление лидерства в поддержке Украины потребует дополнительных ресурсов и большей политической решимости.

Алексей Воронцов отмечает, что Украине важно подготовиться к сложному периоду, сосредоточив усилия на следующих направлениях:

Диверсификация союзников. Активизация сотрудничества с ЕС, Великобританией, странами Азии и Ближнего Востока. Инновации в обороне. Использование технологий, позволяющих минимизировать зависимость от внешней помощи.

Информационная кампания. Разъяснение угроз для демократии и международного порядка, исходящих от ослабления поддержки Украины, в глобальных медиа и на дипломатической арене.

"Главное заключение для Киева состоит в том, что любая внешняя помощь – это временный фактор. Долгосрочная победа требует не только союзников, но и способности опираться на свои силы. Заявления Майка Волтца и переход к администрации Дональда Трампа открывают новую страницу в американской политике, которая будет более прагматичной и, возможно, менее активной в военной помощи Украине. Киеву необходимо адаптироваться к этим изменениям, сохраняя стратегическое партнерство с ЕС и Великобританией, а также демонстрируя готовность к самостоятельной защите и модернизации. Максимально и жестко бороться с коррупцией на всех фронтах, а все средства направлять на оборонку. В первую очередь наращивать оружейное, оборонное, военное производство. Использовать новые технологии в производстве дронов и других высокотехнологичных продуктов. И максимально бить по стратегическим объектам на территории России, только сильный кулак приблизит долгожданную победу…", — подытожил Алексей Воронцов.

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