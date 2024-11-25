Отменит ли Трамп разрешение Байдена на удары по РФ: к чему готовиться Украине

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Кравцев Сергей
После "зеленого света" от Администрации Джо Байдена Кремль болезненно реагирует на удары ВСУ по территории РФ, постоянно предупреждая, что это может сорвать вероятные мирные переговоры. В то же время конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который займет пост советника новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой. Уолтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации. Можно ли считать такое заявление намеком на то, что Трамп отменит разрешение Байдена на удары по РФ? К чему следует быть готовой Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний не считает, что разрешение бить по территории Российской Федерации было принято администрацией Байдена без согласования с администрацией Трампа.
Более того, подчеркивает Тарас Загородний, все заявления, которые делаются до 20 числа, следует считать только политической игрой. Ничего больше. Все будет четко и ясно, и понятно после 20 числа.
Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" разделил свой ответ на несколько отдельных блоков.
Первый эксперт назвал "Эра Байдена: удары ВСУ и эскалация конфликта". В этом блоке Алексей Воронцов заметил, что решение администрации Джо Байдена разрешить применение ракет ATACMS для ударов по территории России стало знаковым моментом в американской поддержке Украины. Эти удары стали ответом на продолжающиеся атаки РФ на украинскую инфраструктуру и территории. Однако москва болезненно реагирует на такие действия, регулярно предупреждая, что они "могут сорвать мирные переговоры". Такие заявления являются не только частью информационной войны, но и попыткой давления на Запад для ограничений поставок вооружений.
Во втором блоке Алексей Воронцов остановился на позиции Майка Уолта и позиции Трампа, заметив, что это может быть намек на перемены.
Что касается реакции ключевых мировых игроков, то, по мнению собеседника портала "Комментарии", отдельно стоит остановиться на позиции Европейского Союза и Великобритании.
По его словам, для Китая какие-либо изменения в американской политике являются поводом для маневров. Пекин стремится использовать войну для укрепления своего влияния, выступая посредником в переговорах или поддерживая идею заморозки конфликта. Ослабление американской военной помощи Украине воспримет сигнал о снижении глобального влияния Вашингтона.
Что касается того, чего ждать Украине, то, по мнению Алексея Воронцова, Украине необходимо подготовиться к нескольким сценариям.
Расширение самостоятельности Украины, возможности:
Ограничение внешней поддержки может привести к ускоренному развитию собственной оборонной промышленности, усилению партнерства с другими странами (например, Турцией или Южной Кореей) и диверсификации источников военной помощи.
Сближение с Европой
Снижение роли США в конфликте усугубит позиции ЕС как ведущего союзника Украины. Это может привести к углублению интеграции Украины с Европой, что принесет долгосрочные экономические и политические дивиденды.
Международная дипломатия
Украина получит стимул для укрепления своей роли в глобальной дипломатии, выступая в качестве активного участника переговорных процессов, способного привлекать внимание к угрозам мирового порядка, происходящего от России.
Эрозия трансатлантической коалиции. Риски
Если новая администрация США действительно снизит уровень привлечения, это может повлиять на общую сплоченность Запада. Некоторые страны ЕС могут воспринять такой шаг как сигнал о снижении собственной помощи Украине.
Сложности с длительным противостоянием
Украине придется пересмотреть долгосрочную стратегию, обеспечивающую устойчивость фронта и внутренней экономики в условиях возможного сокращения ресурсов.
Глобальные последствия:
Украинский кризис остается ключевым фактором мирового порядка. Если США изменят курс и будут сосредоточены на снижении эскалации, это может повлиять на динамику в других регионах, таких как Тайвань, Ближний Восток и Восточная Европа. Для Европы это станет вызовом: усиление лидерства в поддержке Украины потребует дополнительных ресурсов и большей политической решимости.
Алексей Воронцов отмечает, что Украине важно подготовиться к сложному периоду, сосредоточив усилия на следующих направлениях:
Диверсификация союзников. Активизация сотрудничества с ЕС, Великобританией, странами Азии и Ближнего Востока. Инновации в обороне. Использование технологий, позволяющих минимизировать зависимость от внешней помощи.
Информационная кампания. Разъяснение угроз для демократии и международного порядка, исходящих от ослабления поддержки Украины, в глобальных медиа и на дипломатической арене.
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