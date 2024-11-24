Почему РФ продвигает "карту" с разделом Украины: может ли она обсуждаться на переговорах

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Кравцев Сергей
В сети продолжают обсуждать "карту" с разделением Украины на три части. Следовательно, в Москве мечтают о том, что Украина будет поделена на "Новые регионы РФ" — предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Вторая часть – "Пророссийское государственное образование" - предусматривает формирование государственного образования с пророссийскими властями на современных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киев. И есть "Спорные территории", куда якобы должна отойти западная часть Украины. В ГУР Минобороны подтвердили, что у РФ действительно есть такой план. Может ли подобный план всерьез обсуждаться на переговорах? Почему сейчас он начал обсуждаться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
"Карта" с разделом Украины
Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что первое, что приходит в голову, когда знакомишься с этими новыми идеями Кремля, это то, что на выборах Украину уже пыталась разделить на три сорта. Ничего не изменилось.
Он отмечает, что второй важный момент – это то, что данное распределение Украины – это обычная кремлевская технология, когда, если проводить параллели, они захватили вашу квартиру и потом сказали, что одна комната их. Во второй будут жить их друзья. А третья – спорная. И, кто там будет жить, они будут обсуждать с кем-то из желающих.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что план по распределению Украины, который обсуждают в сети, абсолютно ни на чем не базируется и никакого смысла в нем нет. Причем ни по отношению к России, ни в каких геополитических раскладах.
Что касается того, почему именно сейчас продвигается это распределение Украины, то, по мнению Александра Палия, это происходит, потому что приходит новая администрация США и они ставят себе план максимум, но к практике и реальности это распределение не имеет никакого отношения.
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