Почему РФ продвигает "карту" с разделом Украины: может ли она обсуждаться на переговорах

В сети продолжают обсуждать "карту" с разделением Украины на три части. Следовательно, в Москве мечтают о том, что Украина будет поделена на "Новые регионы РФ" — предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Вторая часть – "Пророссийское государственное образование" - предусматривает формирование государственного образования с пророссийскими властями на современных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киев. И есть "Спорные территории", куда якобы должна отойти западная часть Украины. В ГУР Минобороны подтвердили, что у РФ действительно есть такой план. Может ли подобный план всерьез обсуждаться на переговорах? Почему сейчас он начал обсуждаться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

"Карта" с разделом Украины

Путем территориальных уступок не может быть компромиссов

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что первое, что приходит в голову, когда знакомишься с этими новыми идеями Кремля, это то, что на выборах Украину уже пыталась разделить на три сорта. Ничего не изменилось.

"Как тогда, так и сейчас это кремлевский вброс, который лишний раз подчеркивает – война между Россией и Украиной началась не из-за Майдана или еще каких-то событий, в частности стремления Украины вступить в НАТО. Это глубинные идеи Кремля, суть которых сводилась к одному – разрушение украинского государства. Москва к этому стремилась фактически с первого дня украинской независимости. Просто, условно говоря, глубоко пьющий Ельцин, поддерживая определенные отношения с Кучмой, возможно, не обострял эти вопросы. Чего нельзя сказать о ФСБшной братве, у которой в мозгах всегда были планы по разрушению Украины", – отметил эксперт.

Он отмечает, что второй важный момент – это то, что данное распределение Украины – это обычная кремлевская технология, когда, если проводить параллели, они захватили вашу квартиру и потом сказали, что одна комната их. Во второй будут жить их друзья. А третья – спорная. И, кто там будет жить, они будут обсуждать с кем-то из желающих.

"Это, условно говоря, первая переговорная позиция россиян. И уже в процессе переговоров они, возможно, скажут, что, мол, хорошо оставьте себе уже спорную территорию. Типа это некий компромисс. Поэтому, я думаю, что сейчас украинские власти занимают достаточно последовательную позицию, которая заключается в том, что никаких компромиссов за счет территории Украины быть не может. И в этом власть полностью разделяет мнение украинского народа. Потому что любые другие варианты или компромиссы, или временная приостановка огня – это очередной шаг по помощи Кремлю по полному уничтожению Украины. Это то, что россияне пытаются сделать все годы украинской независимости, а в последние три года военной силой. Нам даже смешно рассматривать данные вещи, но для определенных консервов Кремля в Европе это могут быть как варианты для какого-то пиара для озвучивания возможных стартовых позиций, а затем уступки Кремля. Поэтому мы должны сразу не обсуждать какие-либо варианты, а жестко стоять на своем. Любые территориальные уступки – это продолжение войны не только в Украине, но и в Европе – уже Третьей мировой войны. Просто с небольшой паузой, которая, возможно, продлится неделю или несколько месяцев, но не больше. Но эта пауза играет на руку только агрессору", – подытожил Андрей Сенченко.

Это разделение Украины не имеет ничего общего с реальностью

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что план по распределению Украины, который обсуждают в сети, абсолютно ни на чем не базируется и никакого смысла в нем нет. Причем ни по отношению к России, ни в каких геополитических раскладах.

"Поэтому это только русские мечты и фантазии. У россиян уже было много планов и все они разбиты с Божьей помощью", – прокомментировал эксперт.

Что касается того, почему именно сейчас продвигается это распределение Украины, то, по мнению Александра Палия, это происходит, потому что приходит новая администрация США и они ставят себе план максимум, но к практике и реальности это распределение не имеет никакого отношения.

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