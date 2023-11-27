В Европе снова подсчитали, сколько времени и денег нужно Украине для победы в войне

Чтобы победить Россию в войне, Киеву при условиях увеличенного размера помощи от стран-партнеров потребуется несколько лет. Как информирует Defence Express, об этом высказался бывший генерал из Британии, экс-руководитель Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Берронс.

Ричард Берронс (фото из открытых источников)

Как утверждает Берронс, реальная сумма помощи украинским военным должна составлять около 75 млрд евро за один год на период 2-3 года, что поможет одержать победу.

Как информирует медиа, от партнеров за первый год полномасштабной войны Украина, как утверждает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, получила военную помощь на 65 млрд. На какую сумму военная помощь поступила в этом году, окончательно еще не выяснена, однако вряд ли за 2023 будут большие цифры. И дальше продолжение поступления военной помощи хотя бы в аналогичных объемах вызывает значительные беспокойства.

Британский генерал сказал, что в ситуации, когда запасов для поддержки уже не осталось, нужно мобилизовать промышленные предприятия.

"У них на "полке" ничего не осталось, у нас на "полках" ничего не осталось. Мы отдали все что хранили. Единственный путь победить – это наша мобилизация промышленности и нашей воли. И не говорить мне то, что это невозможно, потому что вы представители экономики размером в 15 триллионов евро в год", — продолжил военный

Как отметил Берронс, вопрос вооруженного противостояния уже европейских участников НАТО с Россией — это одно вероятное развитие, когда у Путина будет даже часть оккупированной украинской территории.

"Европейская оборона составляет около 1 триллиона евро в год. Около 850 млрд из них — это вклад США... Но надо понимать, что США больше не хотят "нести" НАТО так, как они делали всю жизнь Альянса", — отмечает генерал.

Как информирует дальше Defence Express, реальный вклад европейских участников НАТО в собственную оборону составляет только 15% от общей потребности.

"И очень не зря эти цифры были озвучены. Потому что единственное условие не получить оборонительные расходы в размере 1 триллиона евро в год, или хотя бы 500 млрд евро в год — это как раз 75 млрд евро в год в течение 2-3 лет для Украины, которые позволят нивелировать угрозу РФ для всей Европы", – написали журналисты издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли у РФ рекордные потери