В Европе обязательно почувствуют. Эксперт напугала климатические последствия войны в Украине

Наибольший ущерб экологии нанесло разрушение оккупантами Каховской ГЭС, которое будет иметь еще и климатические последствия, говорит Вера Балабух. По ее словам, следует готовиться к росту континентальности климата, повышению температуры воздуха весной и первой половины лета. Как результат, подчеркнула эксперт, следует ожидать смещения начала теплого периода.

Вера Балабух рассказала о последствиях войны

Еще одним негативным последствием войны станет увеличение дефицита влаги из-за роста температуры воздуха. Это может привести к увеличению риска возникновения пылевых бурь и суховеев. Их также могут повлечь за собой уменьшение количества зеленых насаждений, которые во время войны активно уничтожаются.

"Сейчас боевые действия ведутся в лесных полосах и лесах, которые были посажены в этих регионах. Значительная часть уже уничтожена и будет уничтожаться дальше. Можно спрогнозировать, что еще одним из последствий войны в Украине будет увеличение повторяемости и интенсивности пылевых бурь, которые ощутит и Европа",

– подчеркнула Балабух.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в ночь на 6 июня 2023 года российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС на реке Днепр. С территорий Херсонской области, которые затапливают воду, массово эвакуировали жителей и животных. Жителей оккупированного Левого берега Херсона просили оставить опасные территории, чтобы спасти свою жизнь.

В "Укргидроэнерго" отметили, что восстановить Каховскую ГЭС уже не получится , но после деоккупации всей Херсонской области на месте разрушенной российскими оккупантами плотины в ускоренном темпе построят новую гидроэлектростанцию.

Также "Комментарии" анализировали, во что обернулся подрыв Каховской ГЭС и способен ли мир предотвратить новые теракты.





