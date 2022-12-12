В Европе еще одна страна хочет стать посредником в переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что он готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на телеканал "ORF2".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Карл Нехаммер напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он общался с Путиным дважды.

В апреле лидер Австрии совершил официальный визит в Москву и стал первым лидером Европы, посетившим Россию с начала войны. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером – они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Второй раз Нехаммер и Путин имели разговор по телефону. Тогда официально было заявлено, что ключевыми темами переговоров стали вопросам обмена пленными, гуманитарные вопросы, а также вывоз украинского продовольствия через украинские морские порты.

"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", — заявил канцлер Австрии.

Нехаммер неоднократно подчеркивал, что Австрия в вопросах войны занимает нейтральную позицию, но есть ряд вопросов, которые очень сильно беспокоят австрийцев и это. в первую очередь, скорейшее прекращения огня в Украине, а также гуманитарные аспекты.

Стоит отметить, что помимо Австрии активно продвигает роль посредника Турция в лице ее президента Эрдогана, который постоянно предлагает мирные переговоры и диалог с Путиным. Также за постоянные контакт с Путиным и ослабление санкций выступает премьер-министр Венгрии Орбан.

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