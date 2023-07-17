В этом городе оккупантам приказано стоять насмерть: где сейчас горячее всего на Донбассе

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Кравцев Сергей
Кремль не может допустить, чтобы Бахмут снова перешел под контроль украинских войск. Именно поэтому российским захватчикам приказано сохранить свои позиции под Бахмутом и сам удержать под контролем сам город. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
ВСУ фиксируют, что противник не прекращает перебрасывать под Бахмут резервы. Россияне несут большие потери, но все равно бросают живую силу, чтобы удержать ранее занятые позиции.
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При этом он отметил, что противник не имеет успеха в штурмах позиций ВСУ. Получив отпор, он снова отходит назад.
На Лимано-Купянском направлении, отметил он, враг атакует позиции украинских войск, также применяя все виды поражения.
Кроме того, добавил он, уничтожены были, в том числе четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре боевые машины пехоты, два миномета и несколько беспилотников.
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