В этом городе оккупантам приказано стоять насмерть: где сейчас горячее всего на Донбассе

Кремль не может допустить, чтобы Бахмут снова перешел под контроль украинских войск. Именно поэтому российским захватчикам приказано сохранить свои позиции под Бахмутом и сам удержать под контролем сам город. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

ВСУ фиксируют, что противник не прекращает перебрасывать под Бахмут резервы. Россияне несут большие потери, но все равно бросают живую силу, чтобы удержать ранее занятые позиции.

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"Враг пытается иногда контратаковать. Однако мы видим эту тенденцию и постоянно поражаем врага огнем, соответствующими ударами гасим попытки контратаковать", — рассказал Череватый.

При этом он отметил, что противник не имеет успеха в штурмах позиций ВСУ. Получив отпор, он снова отходит назад.

"На восточном направлении есть два самых активных направления. Это Бахмутское, где Силы обороны удерживают инициативу, проводят штурмовые действия, выдавливают врага. Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех и инициатива остаются за украинской стороной", — рассказал Череватый.

На Лимано-Купянском направлении, отметил он, враг атакует позиции украинских войск, также применяя все виды поражения.

"В нашей операционной зоне за эти сутки было нанесено более 1 150 артиллерийских ударов различными типами минометов, ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня. Произошло 15 боестолкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения", — сказал спикер.

Кроме того, добавил он, уничтожены были, в том числе четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре боевые машины пехоты, два миномета и несколько беспилотников.

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