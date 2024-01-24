В Эстонии заявили, что России для нападения на НАТО нужно четыре фактора

В случае нападения на НАТО россиянам нужно вывести из Украины около 300 тысяч солдат. Кроме того, потребуется время на восстановление. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала ETV рассказал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Фото: из открытых источников

Командующий Силами обороны Эстонии отметил, России для нападения на одну из стран НАТО нужно по меньшей мере четыре фактора.

"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих", — заявил он.

Также нужно время на восстановление войск. По мнению Херема, на это нужно около года.

"В-третьих, даже если она восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительны", — добавил командующий.

Четвертый фактор, как отметил офицер, странам НАТО следует подготовиться к возможным угрозам.

Отметим, в последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО. Представители Института изучения войны (ISW) считают, что Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 (которые являются ответом на агрессию РФ против Украины и российские угрозы в адрес членов НАТО) как провокационные. А министр обороны Германии Борис Писториус, как и многие европейские политики и чиновники в последнее время, говорит о том, что однажды Россия может напасть на страну НАТО. Насколько велики такие риски? Какие есть варианты развития ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — время истекает: в НАТО публично призвали готовиться к войне с Россией.



