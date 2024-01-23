Время истекает: в НАТО публично призвали готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daglabet".

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности", — высказался Кристоферсен.

Главнокомандующий норвежской армией отметил, что Россия существенно увеличила собственное военное производство, переведя свой ВПК на круглосуточный режим работы. Кроме того, Кремль работает с Ираном и Северной Кореей, чтобы расширить свой арсенал.

По его мнению, РФ вооружается быстрее, чем ожидало НАТО. Он считает, что члены Альянса должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники.

"Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Важно, чтобы мы столкнулись с неопределенным и непредсказуемым миром с крепкой обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать это время с умом", — сказал генерал Вооруженных сил Норвегии.

Отметим, в последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО. Представители Института изучения войны (ISW) считают, что Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 (которые являются ответом на агрессию РФ против Украины и российские угрозы в адрес членов НАТО) как провокационные. А министр обороны Германии Борис Писториус, как и многие европейские политики и чиновники в последнее время, говорит о том, что однажды Россия может напасть на страну НАТО. Насколько велики такие риски? Какие есть варианты развития ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



