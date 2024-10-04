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В Энергодаре взорвался «начальник физической охраны» оккупированной ЗАЭС

Сегодня утром у оккупированной ЗАЭС погиб начальник охраны

сегодня, 10:40
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Недилько Ксения

4 октября 2024 около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник — "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

В Энергодаре взорвался «начальник физической охраны» оккупированной ЗАЭС

Оккупанты на ЗАЭС. Фото: Радио Свобода

Короткий — коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией.

Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара.

Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку русской оккупационной армии. Как член партии путина "единая россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России украинские подпольщики сожгли областное управление ФСБ

3 октября 2024 года в Новосибирске в россии сгорело областное управление ФСБ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерств обороны Украины, передает портал "Комментарии".

На видео видно, как в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющуюся смесь и подожгли. "Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в кремле", – отметили в ГУР МОУ.

Видео – по ссылке.



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