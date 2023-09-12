В Энергодаре окупантов взорвали во время застолье: в ГУР рассказали и показали подробности (ВИДЕО)

Украинские разведчики вместе с партизанами ликвидировали российских окупантов в Энергодаре. Дрон ГУР прилетел прямо во время застолья. Оккупанты отмечали "день подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ". Об этом сообщает ГУР МО Украины.

ГУР подорвало россиян в Энергодаре (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что боевые дроны атаковали помещение, где россияне собрались праздновали "день подразделений по миграции системы МВД РФ". Кроме того, россияне использовали здание как "отдел паспортизации". Разведчики сообщили, что взрывоопасный подарок был доставлен непосредственно во время застолья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР сообщили, что также был поражен радиокоммуникационный пункт связи россиян, находившийся на техническом этаже 14-этажного здания.

А еще – офицеры оккупационной армии также получили "подарок". Они "разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города".

"Количество раненых и погибших окупантов уточняется. Мирное население не пострадало", — отмечают разведчики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР назвали количество российских солдат, на территории Украины. Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий озвучил численность российских сил на территории Украины. Во время ежегодного мероприятия "Ялтинской европейской стратегии" (YES) выступил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, указавший, сколько российских солдат воюет в Украине.

Однако, по словам представителя украинской разведки, в эту численность не входят Росгвардия и другие силовые структуры и подразделения, действующие на временно оккупированных территориях Украины.