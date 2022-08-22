В Донецке в дыму база российского батальона "Пятнашка"

Недалеко от оккупированного Донецка вспыхнул пожар на базе российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы слышно взрывы боеприпасов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

В Донецке горит база российского батальона "Пятнашка". Фото: скрин видео: t.me/itsdonetsk

Руководитель Луганской ОВА потроллил оккупантов, написав в сети, что, наверное, среди оккупантов кто-то неосторожно покурил или снова "камни с неба". Сергей Гайдай подчеркнул, что среди тех российских боевиков, которые наступали в Луганской области много погибших и раненных. Также удалось уничтожить много военной техники.

Стоит отметить, батальон "Пятнашка" — это незаконное вооруженное формирование, сформированное Россией преимущественно из абхазов, которые в рядах российской армии воевали в Луганской области. Формирование входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время своего обращения президент Владимир Зеленский назвал абсурдным призыв некоторых представителей правящей коалиции Германии запустить "Северный поток-2". По словам Зеленского, эти "потоки" нужны россии исключительно для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Тем временем "Газпром" предупредил, что "Северный поток — 1" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для проведения "планового технического обслуживания". Как оцениваете действия России, Украины и Германии в данной ситуации? Как события на газовом фронте могут развиваться дальше? "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в России пожар в военкомате, руководитель которого призывал убивать украинцев.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!