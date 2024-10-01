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Ткачик Олеся
Советник так называемого главы террористической организации "ДНР" Игорь Кимаковский заявил, что до момента окончательной оккупации Угледара якобы остались считанные дни.
Угледар
Помимо этого, Кимаковский заявил, что если украинское командование не выведет свои подразделения из Угледара, то потом это сделать будет невозможно, поскольку две большие трассы — на Богоявленку и Украинск — уже перекрыты российскими захватчиками. Для выхода из города у ВСУ остается только грунтовая дорога, добавил коллаборант.
По его словам, при ухудшении погодных условий у украинских подразделений не останется возможности эвакуировать даже павших бойцов. Он говорит, что командование ВСУ хочет вывести из города 72-ю отдельную бригаду.
Коллаборант заявил, что якобы политическое решение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы задержать 72-ю отдельную бригаду до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, — стало фатальным для этой бригады.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг вошел в западные и восточные районы Угледара, в то время как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска совершают как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск. Сформировался карман, где идет дорога от Угледара на Богоявленку, по которой должен происходить отход наших военных. Зона прострела этой дороги составляет в пределах одного километра. Вчера наши военные говорили о том, что логистическое обеспечение и отвод крайне затруднено" учитывая узкий коридор".
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