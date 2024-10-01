Советник так называемого главы террористической организации "ДНР" Игорь Кимаковский заявил, что до момента окончательной оккупации Угледара якобы остались считанные дни.

Угледар

"Противник там фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни — и мы уже можем заявить, что под контролем Российской Федерации", — заявил коллаборант.

Помимо этого, Кимаковский заявил, что если украинское командование не выведет свои подразделения из Угледара, то потом это сделать будет невозможно, поскольку две большие трассы — на Богоявленку и Украинск — уже перекрыты российскими захватчиками. Для выхода из города у ВСУ остается только грунтовая дорога, добавил коллаборант.

По его словам, при ухудшении погодных условий у украинских подразделений не останется возможности эвакуировать даже павших бойцов. Он говорит, что командование ВСУ хочет вывести из города 72-ю отдельную бригаду.

Коллаборант заявил, что якобы политическое решение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы задержать 72-ю отдельную бригаду до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, — стало фатальным для этой бригады.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг вошел в западные и восточные районы Угледара, в то время как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска совершают как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск. Сформировался карман, где идет дорога от Угледара на Богоявленку, по которой должен происходить отход наших военных. Зона прострела этой дороги составляет в пределах одного километра. Вчера наши военные говорили о том, что логистическое обеспечение и отвод крайне затруднено" учитывая узкий коридор".



