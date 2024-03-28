В «ДНР» фактически начинаю мобилизацию 18-летних. Что известно

Гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал указ, согласно которому установлены меры по обеспечению призыва граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу в "ДНР" в 2024 году. То есть, отметил военный Кирилл Сазонов, призыв на фронт начнется с 18 до 30 лет. То есть, забирать, по его словам, будут тех, кто еще остался.

Денис Пушилин

"И как вы считаете, далеко они убегут от военкоматов? Им сильно помогут анти-призывные беспринципные адвокаты или сосед с топором на "Ниве"? Думаю, ноль сопротивления будет. И еще вопрос. Как вы считаете, их призывают воевать или… до 27 лет в боевых действиях участия принимать не будут?" — написал в Фейсбуке Сазонов.

При этом военный считает, что 18-летних жителей оккупированных территорий будут отправлять на войну. Он считает, что такая же политика будет организована оккупантами и на других территориях, которые они захватили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, сразу же после путинских выборов на временно оккупированных территориях начнется мобилизация граждан. По его информации, все шаги в этом направлении захватчики уже сделали.

Как заявил Федоров, вполне реально, что захватчики могут мобилизовать на войну 300 тысяч жителей оккупированных территорий, и они не смогут спрятаться от военкоматов.

При этом известно, что в Украине на данный момент подлежат мобилизации мужчины в возрасте с 27 лет. В то же время в законопроекте о мобилизации предлагается разрешить отправлять на фронт мужчин, начиная с 25 лет. При этом народные депутаты заявили, что в Украине не будут мобилизовать молодых людей в возрасте 18-24 лет даже если они пройдут базовую военную подготовку.



