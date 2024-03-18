Знают все и о каждом. Россияне готовы к мобилизации мужчин на оккупированных территориях

Как отметил в Телеграмме Иван Федоров, мобилизация 300 украинцев, живущих на временно оккупированных территориях, это вполне реалистичный план кремлевского диктатора Владимира Путина.

Иван Федоров

По его словам, каждый раз после разных так называемых выборов, враг начинал себя вести более жестоко с местным населением. При этом Фёдоров добавил, что к мобилизации на временно оккупированных территориях уже все готово.

Как подчеркнул председатель Запорожской ОВА, за последние четыре месяца захватчики ставили абсолютно всех мужчин на военный учет.

"Они открыли в каждом районе и поселке военные учетные столы, на каждом предприятии открыли военный учет и таким образом пытаются полностью всех наших жителей поставить на военный учет для того, чтобы владеть полностью картиной: где проживают наши жители, кто подлежит военному учету, где проживают жители, которые могут быть призваны",

– сказал Федоров.

Более того, он уверен, что сразу после путинских выборов будет проведена мобилизация граждан Украины, оставшихся на временно оккупированных территориях.

Также Федоров рассказал, что на оккупированных территориях Запорожской области до 24 февраля проживало около 550-600 тыс. населения. По его словам, покинуло эти территории около 40-50% населения. Поэтому, говорит глава ОВА, сегодня остается примерно 350-400 тыс. населения коренного, проживающие на сегодняшний день во временной оккупации.

"А значит, мобилизационный потенциал сегодня по меньшей мере 50-70 тыс. тех людей, кого враг может затянуть в свою рашистскую армию, поэтому опасность точно остается для огромного количества людей",

– подчеркнул Федоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чего ожидать после выборов Путина.