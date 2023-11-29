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В DeepState рассказали, чем закончилась новая попытка прорыва оккупантов под Авдеевкой

За прошедшие сутки серая зона немного расширилась

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Возле Авдеевки Донецкой области сейчас продолжаются тяжелые бои. Ситуация возле населенного пункта очень тяжелая. Оккупационные войска забрасывают позиции ВСУ большим количеством пехоты. Как сообщили аналитики группы DeepState в отчете на YouTube, противник пытается зайти в Степное. За прошедшие сутки серая зона немного расширилась, но закрепиться россияне не смогли – их разбила артиллерия наших защитников.

В DeepState рассказали, чем закончилась новая попытка прорыва оккупантов под Авдеевкой

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

"Враг пытается лезть в село любым способом. Он прячется от поражения артиллерии, FPV-дронов в остатках домов, ищет подбитую технику... вырывает норы. Там территория усеяна трупами", — сказал аналитик Роман Погорелый.


Также противник пытается протиснуться и зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода. Однако здесь ВСУ также не дают оккупантам закрепиться. В связи с этим оккупационные войска начали использовать новую тактику. Они подвозят технику, чтобы обстрелять здания завода. Речь идет о танках, минометах и другом вооружении.

За последнюю неделю ситуация возле промзоны Авдеевки изменилась, поскольку противник увидел возможность продлить давление. Украинским силам пришлось отступить с некоторых позиций. Активно используются FPV-дроны.

В то же время в районе Северного, Первомайского и Водяного ситуация особо не изменилась. Россияне продолжают атаки, но успехов не имеют. Тяжелая ситуация и в районе Марьянки. В северных пригородах населенного пункта продолжаются атаки, но существенных изменений на линии боевого столкновения нет.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OCuCAVmoLng&ab_channel=DeepStateUA
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