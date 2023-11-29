В DeepState рассказали, чем закончилась новая попытка прорыва оккупантов под Авдеевкой

Возле Авдеевки Донецкой области сейчас продолжаются тяжелые бои. Ситуация возле населенного пункта очень тяжелая. Оккупационные войска забрасывают позиции ВСУ большим количеством пехоты. Как сообщили аналитики группы DeepState в отчете на YouTube, противник пытается зайти в Степное. За прошедшие сутки серая зона немного расширилась, но закрепиться россияне не смогли – их разбила артиллерия наших защитников.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

"Враг пытается лезть в село любым способом. Он прячется от поражения артиллерии, FPV-дронов в остатках домов, ищет подбитую технику... вырывает норы. Там территория усеяна трупами", — сказал аналитик Роман Погорелый.

Также противник пытается протиснуться и зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода. Однако здесь ВСУ также не дают оккупантам закрепиться. В связи с этим оккупационные войска начали использовать новую тактику. Они подвозят технику, чтобы обстрелять здания завода. Речь идет о танках, минометах и другом вооружении.

За последнюю неделю ситуация возле промзоны Авдеевки изменилась, поскольку противник увидел возможность продлить давление. Украинским силам пришлось отступить с некоторых позиций. Активно используются FPV-дроны.

В то же время в районе Северного, Первомайского и Водяного ситуация особо не изменилась. Россияне продолжают атаки, но успехов не имеют. Тяжелая ситуация и в районе Марьянки. В северных пригородах населенного пункта продолжаются атаки, но существенных изменений на линии боевого столкновения нет.

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