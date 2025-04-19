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В DeepState показали, где закрепились россияне: готовятся наступать на ключевой город Донбасса

DeepState фиксирует, что оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку, как ключевого логистического маршрута всей Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают военные аналитики DeepState.

В DeepState показали, где закрепились россияне: готовятся наступать на ключевой город Донбасса

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным DeepState, российские войска продолжают закреплять свои позиции в селе Калиново. В населенный пункт заводится пехота, обустраиваются логистические маршруты и налаживается система связи.

Кроме того, зафиксирована активная подготовка к возможному наступлению в направлении Старой Николаевки и на трассу, ведущую к Константиновке.

Значительной угрозой для украинских подразделений на этом участке фронта остается массовое использование российских дронов. По словам украинских военнослужащих, в район прибыли экипажи беспилотников, которые ранее участвовали в боевых действиях в Курской области.

Военные, которые находятся на этом участке фронта считают, что цель россиян – выбить логистику. Они уже спокойно долетают до самой Константиновки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 18 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск возле Разлива и в Константинополе Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 17 апреля аналитики DeepState обновили карту, сообщив о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области – Котляровки и Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового канала "DeepState". 

В DeepState показали, где закрепились россияне: готовятся наступать на ключевой город Донбасса - фото 2




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21681
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