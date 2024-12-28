В ЦНС назвали область, где зафиксировано массовое дезертирство российских солдат

На временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди российских солдат. Для борьбы с этим явлением командование использует заградительные отряды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что что причиной побега и случаев самокалечения является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций российского диктатора Владимира Путина.

"Для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые выполняют роль заградительных отрядов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС отметили, что российское командование расселяет оккупантов вдоль линии берега Днепра в пустые помещения украинцев, а также захваченные общежития. Для этого местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Российские захватчики ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки там. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Спикер отметил, сейчас противник примерно проводит от 5 до 7 штурмовых форсирующих действий в день. Но они больше похожи на разведывательно-поисковые действия. Ведь это 2-3 лодки на которых находится 5-7 человек. Они пытаются высадиться на нашем берегу, в островной зоне, в частности, на остров Казацкий, и провести там штурмовые действия.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области и ДРГ. Вражеские группы пытаются закрепиться на территории, которую контролируют Силы обороны. Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в эфире общенационального телемарафона.



