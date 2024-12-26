Что ежедневно предпринимают россияне в Херсонской области: детали от ВСУ

Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Российские захватчики ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки там. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, сейчас противник примерно проводит от 5 до 7 штурмовых форсирующих действий в день. Но они больше похожи на разведывательно-поисковые действия. Ведь это 2-3 лодки на которых находится 5-7 человек. Они пытаются высадиться на нашем берегу, в островной зоне, в частности, на остров Казацкий, и провести там штурмовые действия.

"Враг пытается выбить оттуда наших защитников. Почти вся эта зона находится под огневым контролем Сил обороны Украины — островная зона Днепра, поэтому успехов враг не имеет", — рассказал Волошин.

Он также отметил, что чтобы наступать на Херсон необходимо форсировать Днепр.

"Чтобы ее (реку — ред.) форсировать необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень трудно. Сейчас наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств для того, чтобы проводить форсирование Днепра", — сказал Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска снова потерпели неудачу при попытке переправы на правый берег Днепра. Несмотря на возможные повторные атаки, перспективы этой операции выглядят безнадежными, заявил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, во время последней попытки переправы Силы обороны Украины была уничтожена часть российских лодок. Он подчеркнул, что условия для такого форсирования крайне неблагоприятны. Правый берег значительно выше и полностью контролируется украинскими войсками. Левый берег находится под огневым контролем, в том числе артиллерии и дронов. Для противника создание плацдарма здесь чрезвычайно сложная задача, подчеркнул эксперт.



