Россия снова стремится захватить Херсон: стоит ли переживать местным

Российские войска снова потерпели неудачу при попытке переправы на правый берег Днепра. Несмотря на возможные повторные атаки, перспективы этой операции выглядят безнадежными, заявил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Херсон

По его словам, во время последней попытки переправы Силы обороны Украины была уничтожена часть российских лодок. Он подчеркнул, что условия для такого форсирования крайне неблагоприятны. Правый берег значительно выше и полностью контролируется украинскими войсками. Левый берег находится под огневым контролем, в том числе артиллерии и дронов. Для противника создание плацдарма здесь чрезвычайно сложная задача, подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, даже в случае создания плацдарма на правом берегу российским войскам будет очень тяжело его удержать.

"Нужно опрокидывать подкрепление, нужно будет обеспечивать группировку, которая будет находиться на этом плацдарме. Необходимо принимать меры, связанные с расширением этого плацдарма и последующим наступлением. Дальше плацдарм должен поддерживаться сухопутно, но с другой стороны. Мы сейчас можем посмотреть любые примеры подобных действий, и мы увидим, что так или иначе потребуется плацдарм каким-то образом удерживать и расширять", — добавил военный обозреватель.

Попович считает, что захват Херсона в нынешних условиях является бесперспективной целью для оккупантов. Однако, по его мнению, российские войска могут и дальше пытаться форсировать Днепр, несмотря на все сложности и потери.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе кафиры утром устроили в Херсоне ад — только через 40 минут прилетело около 1000 снарядов.



