Россия снова стремится захватить Херсон: стоит ли переживать местным

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Ткачик Олеся
Российские войска снова потерпели неудачу при попытке переправы на правый берег Днепра. Несмотря на возможные повторные атаки, перспективы этой операции выглядят безнадежными, заявил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.
Херсон
По его словам, во время последней попытки переправы Силы обороны Украины была уничтожена часть российских лодок. Он подчеркнул, что условия для такого форсирования крайне неблагоприятны. Правый берег значительно выше и полностью контролируется украинскими войсками. Левый берег находится под огневым контролем, в том числе артиллерии и дронов. Для противника создание плацдарма здесь чрезвычайно сложная задача, подчеркнул эксперт.
При этом, по его словам, даже в случае создания плацдарма на правом берегу российским войскам будет очень тяжело его удержать.
Попович считает, что захват Херсона в нынешних условиях является бесперспективной целью для оккупантов. Однако, по его мнению, российские войска могут и дальше пытаться форсировать Днепр, несмотря на все сложности и потери.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе кафиры утром устроили в Херсоне ад — только через 40 минут прилетело около 1000 снарядов.
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