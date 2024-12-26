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Россияне активизировались на Херсонщине: глава области рассказал, есть ли угроза для региона

Главу Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что захватчики предпринимают попытки продвижения в регионе

26 декабря 2024, 14:07
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области и ДРГ. Вражеские группы пытаются закрепиться на территории, которую контролируют Силы обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в эфире общенационального телемарафона.

Россияне активизировались на Херсонщине: глава области рассказал, есть ли угроза для региона

Херсон. Фото: из открытых источников

"Мы наблюдаем повышение активности противника. Россияне активизировали маневры живой силой и техникой. Усилили огневое воздействие со всего, особенно в частности через бомбардировки управляемыми авиабомбами некоторых путей, некоторых населенных пунктов", — отметил Александр Прокудин.

По его словам, места, где десантные группы врага могут быть высажены, известны, и Силы обороны готовы к уничтожению врага.

Глава ОВА подчеркнул, что попытки продвижения врага не единичны. Пока что такие манипуляции россиян безуспешны.

"Есть факты, когда они выдвигаются и пытаются закрепиться на островах или на правый берег. Пока что ни одной попытки не было успешной, они все уничтожены. Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонской области и закрепились там", — добавил Прокудин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Российские захватчики ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки там. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие у россиян шансы форсировать Днепр: будет ли очередная битва за Херсон.




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