Россияне активизировались на Херсонщине: глава области рассказал, есть ли угроза для региона

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области и ДРГ. Вражеские группы пытаются закрепиться на территории, которую контролируют Силы обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в эфире общенационального телемарафона.
Херсон. Фото: из открытых источников
По его словам, места, где десантные группы врага могут быть высажены, известны, и Силы обороны готовы к уничтожению врага.
Глава ОВА подчеркнул, что попытки продвижения врага не единичны. Пока что такие манипуляции россиян безуспешны.
Читайте также на портале "Комментарии" — Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Российские захватчики ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки там. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Также издание "Комментарии" сообщало – какие у россиян шансы форсировать Днепр: будет ли очередная битва за Херсон.
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