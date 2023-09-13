В ЦНС назвали город, куда россияне стягивают тяжелую технику и большое количество солдат

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Slava Kot
Согласно поступившей в Центр национального сопротивления информации от украинского подполья, российские силы усиливают свои позиции вблизи города Токмак Запорожской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ЦНС.
Россияне усиливают позиции в городе Токмак. Фото из открытых источников
Центр национального сопротивления сообщает, что российская армия активно готовится к защите Токмака. В населенном пункте появилось большое количество блокпостов, противотанковых ежей и других оборонных сооружений.
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Центр национального сопротивления объясняет, что российские силы видят постоянное продвижение украинской армии, поэтому организуют работы по обороне для активных боев.
Заместитель министра обороны Ганна Маляр подтверждает успехи ВСУ в направлении поселка Новопрокоповка, который является следующим населенным пунктом после освобожденного Роботино в конце августа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин выступил с длинной речью на Восточном экономическом форуме. Российский диктатор назвал важную ошибку СССР, заключавшуюся во вторжении в другие страны, а также рассказал, почему начал войну против Украины и кто оценит такие действия российской власти. На форуме выступил и глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший первый шаг для начала мирных переговоров.
Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, сделавшем тревожный прогноз по завершению войны. Саули Нииностио объясняет, что российские войска сильно окопались, поэтому их трудно выбить с позиций.
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