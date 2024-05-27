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В Черновицком ТЦК отреагировали на информацию о похищении волонтера

В Черновицком областном ТЦК объяснили, что задержанного военнообязанного отправили в военкомат для уточнения данных.

сегодня, 11:26
Автор:
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Slava Kot
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В социальных сетях распространилось сообщение, что мужчины в военной форме, которые представились работниками Черновицкого ТЦК, якобы похитили волонтера. На инцидент отреагировали в Черновицком ТЦК и объяснили ситуацию с волонтером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП.

В Черновицком ТЦК отреагировали на информацию о похищении волонтера

В ТЦК отреагировали на инцидент с похищением волонтера. Фото из открытых источников

В Черновицком областном ТЦК объяснили, что волонтер не предоставил документы во время проверки на блок-посте, поэтому был отправлен в военкомат для уточнения данных.

"Гражданин, о котором говорится в сообщении, является военнообязанным, который не предоставил военно-учетные документы во время проверки на блок-посте. Оснований для отсрочки у гражданина нет. Он был приглашен в ТЦК и СП для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии", — сообщили в ТЦК.

ВВК признали военнообязанного пригодным к службе и отправили в учебный центр.

В сообщении Черновицкий ТЦК отметил, что задержанный мужчина не сопротивлялся. Кроме того, в учреждении указали, что со стороны сотрудников военкомата не предпринималось противоправных действий к военнообязанному.

"Напоминаем, что все военнообязанные должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в ТЦК и СП", — подчеркнули в Черновицком ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работник ТЦК рассказал, сколько людей приходят в военкомат после вручения повестки.

Также "Комментарии" писали о резкой критике украинской армии от генерала, который назвал ситуацию похожей на "советскую систему".



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