В Черновицком ТЦК отреагировали на информацию о похищении волонтера

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Slava Kot
В социальных сетях распространилось сообщение, что мужчины в военной форме, которые представились работниками Черновицкого ТЦК, якобы похитили волонтера. На инцидент отреагировали в Черновицком ТЦК и объяснили ситуацию с волонтером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП.
В ТЦК отреагировали на инцидент с похищением волонтера. Фото из открытых источников
В Черновицком областном ТЦК объяснили, что волонтер не предоставил документы во время проверки на блок-посте, поэтому был отправлен в военкомат для уточнения данных.
ВВК признали военнообязанного пригодным к службе и отправили в учебный центр.
В сообщении Черновицкий ТЦК отметил, что задержанный мужчина не сопротивлялся. Кроме того, в учреждении указали, что со стороны сотрудников военкомата не предпринималось противоправных действий к военнообязанному.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работник ТЦК рассказал, сколько людей приходят в военкомат после вручения повестки.
Также "Комментарии" писали о резкой критике украинской армии от генерала, который назвал ситуацию похожей на "советскую систему".
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