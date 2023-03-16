В Черном море фиксируют нетипичную активность кораблей РФ: что задумали россияне

Украинские защитники зафиксировали нетипичную для врага активность в Черном море. Страна-агрессор вывела 20 своих кораблей, среди которых есть ракетоносители и много вспомогательного флота. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Корабли. Фото: из открытых источников

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены", – рассказала Наталья Гуменюк.

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На вопрос о том, связана ли активность врага с недавним инцидентом со сбитым американским дроном Гуменюк ответила, что Москва разными способами пытается показать, что они играет главную роль в Черном море и присутствие летальных аппаратов других стран над Черным морем для нее неприемлемо.

"Они (Ред. – россияне) пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", — добавила Наталья Гуменюк.

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Также издание "Комментарии" сообщало - атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.



