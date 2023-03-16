В Черном море фиксируют нетипичную активность кораблей РФ: что задумали россияне

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Кравцев Сергей
Украинские защитники зафиксировали нетипичную для врага активность в Черном море. Страна-агрессор вывела 20 своих кораблей, среди которых есть ракетоносители и много вспомогательного флота. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Корабли. Фото: из открытых источников
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На вопрос о том, связана ли активность врага с недавним инцидентом со сбитым американским дроном Гуменюк ответила, что Москва разными способами пытается показать, что они играет главную роль в Черном море и присутствие летальных аппаратов других стран над Черным морем для нее неприемлемо.
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Также издание "Комментарии" сообщало - атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.
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