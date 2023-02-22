В Черкасской области чиновники попали в коррупционный скандал



















Чиновники из Золотоношской РВА могут быть причастны к нескольким эпизодам с хищением иностранной гуманитарной помощи и благотворительных средств. Об этом говорится в расследовании УКРПРЕСС-ИНФО, передает Depo.ua.

Хищение гуманитарной помощи (фото из открытых источников)

Как отмечают журналисты, в начале войны бельгийский инвестор Том Ван Гои, уже почти 15 лет успешно работает на украинской земле, собрал гуманитарную помощь, которую должны были распределить чиновники Золотоношской РВА. Однако уже осенью собранный груз был найден на складах одного из местных предприятий. В настоящее время возбуждено уголовное производство, а гаражи опломбированы.

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Кроме того, по мнению журналистов, к исчезновению 0,5 млн благотворительных средств, которые местные бизнесмены собрали по призыву чиновников, а также двух автомобилей для ТРО, может быть причастно нынешнее руководство РВА.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, в каких областях больше всего случаев хищения гумпомощи . В четырех областях больше всего случаев хищения гумпомощи, поступающей из-за границы. Нацполиция открыла 274 уголовных производства по фактам мошенничества. О подозрении полицейские сообщили 29 гражданам.

Львиная доля открытых производств в столице и Львовской области. Харьковская и Кировоградская тоже в "пятерке лидеров" по количеству зарегистрированных случаев хищения. Среди предметов, которые присваивают люди, часто автомобили, которые должны передавать ВСУ, горючее, лекарства, продукты питания, средства защиты — бронежилеты. Кроме того, по данным полицейских, по нескольким делам организаторами мошеннических схем стали россияне. Следствие по делам продолжается.

