В чем Украина проигрывает РФ: Time рассказал, почему ситуация становится безвыходной

Российские войска с 22 по 24 марта атаковала украинские электростанции и водоканалы, оставив без света примерно 1,2 миллиона украинцев. Хотя энергетический кризис 2020-2022 годов уже далеко позади, эскалация атак на гражданскую инфраструктуру с обеих сторон влияет на мировые рынки и политику. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Time".

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Отмечается, что последние атаки были разрушительными. По меньшей мере 190 ракет и 140 беспилотников нанесли удары по Украине за последнюю неделю. Под удар попали примерно 20 электростанций и подстанций, а также подземные хранилища газа. Несколько электростанций были разрушены. Худшим последствием является разрушение Днепровской гидроэлектростанции, крупнейшей в стране.

"Эти атаки являются возмездием за то, что Украина в течение последних нескольких месяцев нацелилась на российские нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь разрушить линии военного снабжения Кремля, уменьшить его доходы от продажи нефти", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, в то же время с января Киев отправил десятки дронов вглубь российской территории, нацелившись на по меньшей мере 13 НПЗ. Эти удары вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей, хотя и временно. 18 НПЗ могут оказаться под угрозой, если Украина продолжит свои удары. К тому же значительная часть оборудования, используемого на этих заводах, находится под санкциями Запада, поэтому замена является сложной.

По словам журналистов, Украина оказалась в безвыходной ситуации. В то время как сообщения о давлении со стороны Белого дома с требованием прекратить атаковать российские НПЗ были встречены в Украине с яростью, Киев не может получить от Конгресса США оружие и деньги. Принимая меры, чтобы снова повернуть войну в свою пользу, Украина рискует оттолкнуть от себя Белый дом.

"Будущее Украины может зависеть от того, как президент Зеленский решит управлять этими противоречивыми интересами. Идти придется по очень тонкому канату", – говорится в статье.

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