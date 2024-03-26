logo

BTC/USD

70805.55

ETH/USD

3641.32

LTC/USD

91.43

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В чем Украина проигрывает РФ: Time рассказал, почему ситуация становится безвыходной
commentss НОВОСТИ Все новости

В чем Украина проигрывает РФ: Time рассказал, почему ситуация становится безвыходной

Аналитики Time считают, что Украина проигрывает РФ энергетическую войну

сегодня, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска с 22 по 24 марта атаковала украинские электростанции и водоканалы, оставив без света примерно 1,2 миллиона украинцев. Хотя энергетический кризис 2020-2022 годов уже далеко позади, эскалация атак на гражданскую инфраструктуру с обеих сторон влияет на мировые рынки и политику. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Time".

В чем Украина проигрывает РФ: Time рассказал, почему ситуация становится безвыходной

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Отмечается, что последние атаки были разрушительными. По меньшей мере 190 ракет и 140 беспилотников нанесли удары по Украине за последнюю неделю. Под удар попали примерно 20 электростанций и подстанций, а также подземные хранилища газа. Несколько электростанций были разрушены. Худшим последствием является разрушение Днепровской гидроэлектростанции, крупнейшей в стране.

"Эти атаки являются возмездием за то, что Украина в течение последних нескольких месяцев нацелилась на российские нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь разрушить линии военного снабжения Кремля, уменьшить его доходы от продажи нефти", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, в то же время с января Киев отправил десятки дронов вглубь российской территории, нацелившись на по меньшей мере 13 НПЗ. Эти удары вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей, хотя и временно. 18 НПЗ могут оказаться под угрозой, если Украина продолжит свои удары. К тому же значительная часть оборудования, используемого на этих заводах, находится под санкциями Запада, поэтому замена является сложной.

По словам журналистов, Украина оказалась в безвыходной ситуации. В то время как сообщения о давлении со стороны Белого дома с требованием прекратить атаковать российские НПЗ были встречены в Украине с яростью, Киев не может получить от Конгресса США оружие и деньги. Принимая меры, чтобы снова повернуть войну в свою пользу, Украина рискует оттолкнуть от себя Белый дом.

"Будущее Украины может зависеть от того, как президент Зеленский решит управлять этими противоречивыми интересами. Идти придется по очень тонкому канату", – говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — отразится ли теракт в Подмосковье на российско-украинской войне: какие планы у Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости