В чем состоит план Путина: на Западе объяснили, почему переговоры не приблизили мир в Украине

Дипломатические переговоры последних дней пока не дают оснований говорить о скором завершении войны России против Украины. Об этом пишет редактор BBC по вопросам России Стив Розенберг, анализируя заявления представителей Кремля и перспективы нового раунда контактов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным обозревателя, Москва согласилась продолжить трехсторонние переговоры на техническом уровне. Следующий раунд ожидается в Абу-Даби в следующем месяце. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также признал, что сторонам предстоит проделать еще значительную работу.

Показательной Розенберг считает реакцию помощника Владимира Путина Юрия Ушакова. Комментируя обсуждение урегулирования, тот заявил, что услышал от Киева и европейцев "новые подходы", но назвал результаты встречи не слишком содержательными. При этом Ушаков добавил, что процесс якобы движется вперед, хотя конкретных прорывов не обозначил.

По мнению журналиста, расплывчатые заявления Москвы объясняются тем, что Путин пока не ощущает достаточного давления, которое заставило бы его прекратить войну. Российское руководство может рассчитывать на ухудшение ситуации в украинской энергетике зимой, а также на стремление Трампа наладить более широкие отношения с Москвой.

Дополнительную интригу создает возможная встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре. Некоторые наблюдатели уже сравнивают ее с Ялтинской конференцией 1945 года, когда лидеры держав обсуждали послевоенное устройство Европы.

Однако подобный формат вызывает вопросы о роли Украины в обсуждении ее собственного будущего. Розенберг предупреждает: если Путин окажется в центре переговоров мировых лидеров без реального давления, это может укрепить его международные позиции, а не приблизить окончание войны.

Пока дипломатия продолжается, главный вопрос остается открытым: готовы ли стороны искать компромисс или переговоры лишь дают Москве время для достижения собственных целей.

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