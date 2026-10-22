У чому полагає план Путіна: на Заході пояснили, чому переговори не наблизили мир в Україні

Дипломатичні переговори останніх днів поки що не дають підстав говорити про швидке завершення війни Росії проти України. Про це пише редактор ВВС з питань Росії Стів Розенберг, аналізуючи заяви представників Кремля та перспективи нового раунду контактів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними оглядача, Москва погодилася продовжити тристоронні переговори на технічному рівні. Наступний раунд очікується в Абу-Дабі наступного місяця. Спецпредставник президента США Стів Уіткофф також визнав, що сторонам належить зробити ще значну роботу.

Показовою Розенберг вважає реакцію помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова. Коментуючи обговорення врегулювання, той заявив, що почув від Києва та європейців "нові підходи", але назвав результати зустрічі не надто змістовними. Ушаков додав, що процес нібито рухається вперед, хоча конкретних проривів не позначив.

На думку журналіста, розпливчасті заяви Москви пояснюються тим, що Путін поки що не відчуває достатнього тиску, який би змусив його припинити війну. Російське керівництво може розраховувати на погіршення ситуації в українській енергетиці взимку, а також прагнення Трампа налагодити ширші відносини з Москвою.

Додаткову інтригу створює можлива зустріч Путіна, Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у листопаді. Деякі спостерігачі вже порівнюють її з Ялтинською конференцією 1945 року, коли лідери держав обговорювали післявоєнний устрій Європи.

Однак такий формат викликає питання щодо ролі України в обговоренні її власного майбутнього. Розенберг попереджає: якщо Путін опиниться у центрі переговорів світових лідерів без реального тиску, це може зміцнити його міжнародні позиції, а не наблизити закінчення війни.

Поки дипломатія триває, головне питання залишається відкритим: чи готові сторони шукати компроміс чи переговори лише дають Москві час для досягнення власних цілей.

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