В чем состоит новая тактика российских воздушных обстрелов – на что надеется РФ

После зимней кампании российское военное командование изменило тактику населения ракетных и дроновых ударов по Украине. Если в марте казалось, что враг взял паузу в обстрелах, то уже со средины апреля стало понятно, что враг пытается наращивать удары по Украине, сокращая перерывы между атаками. Почему так происходит? В чем состоит новая тактика российских воздушных обстрелов? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Враг ведет в игру на истощение

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала Еспресо рассказал, что с 1 сентября прошлого года до начала июня 2023 года по Украине страна-агрессор выпустила примерно 1050 ракет разных типов и почти 1200 дронов.

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"Если говорить о нагрузке на украинскую ПВО, то есть точные цифры от Воздушных сил ВСУ: за май противник выпустил по Украине 185 ракет, из которых уничтожено 154 и 381 дрон, из них ликвидировано 342. То есть под 90% результат уничтожения дронов, по ракетах показатель несколько меньше", – отметил эксперт.

По его словам, если сложить эти числа с предварительной статистикой Воздушных сил, то с 1 сентября прошлого года до начала июня 2023 следует отметить, что Украина была атакована тысячами ракет и дронов.

Валерий Рябых обратил внимание, что враг пытается максимально нагрузить украинскую ПВО, надеясь, что в какой-то момент она не выдержит. Ведь нужно учесть, что на сбитие одной ракеты задействует примерно две ракеты ПВО. Поэтому большая надежда на наших партнеров, которые должны понимать, какую игру ведет Россия.

Россияне постоянно проводят доразведку, за счет этих движений Shahed они проводят, в том числе разведку расположения ПВО

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью "ТСН" рассказал, что как таковой новой тактики у россиян нет, потому что они ее постоянно меняют.

"Если вспомнить, что они делали, скажем, осенью и зимой прошлого года, они пытались уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, наносить удары по возможностям Украины вообще пережить зиму. То есть это были такие геноцидные удары, которые Украине к счастью удалось пережить, хотя у нас в то время системы ПВО и ПРО были гораздо слабее, чем сейчас", – отметил эксперт.

По его словам, затем Москва пыталась действительно прорвать ПВО и уничтожить логистику западных стран в Украине.

Сейчас оккупанты, по словам эксперта, максимально пытаются грузить украинскую ПВО использованием "Кинжалов", причем сначала единичным, а затем массированным.

Самусь уточнил, что закрывание неба – это все же не два Patriot и не три, когда мы можем создавать в том числе радарную систему.

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