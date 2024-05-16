В чем Путин убедил россиян: почему те принялись еще активнее поддерживать войну

Путинский режим пытается навязать рядовым граждан России, что война в Украине – это прообраз войны СССР с гитлеровской Германией. Причем Кремль пытается представить именно Россию жертвой войны, а не Украину. И, конечно же рассказывается, что победа совсем близко, но нужно всем вместе приложить еще больше усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что в течение первого года полномасштабной войны против Украины многие россияне были шокированы вторжением и чувствовали стыд из-за этого. Второй год войны прошел для россиян в страхе перед второй волной мобилизации. Но на фоне определенных успехов на фронте и низкой эффективности западных санкций на третий год войны у Кремля появился шанс "продать" россиянам идею победы в этой войне.

"Мы чувствуем, что победа близка", — сказал журналистам издания 43-летний Андрей, который приехал в Москву на празднование 9 мая.

Опрошенные журналистами россияне выражают одобрение бесконечному правлению Путина, объясняя это тем, что для понимания России правителю нужен длительный срок. Некоторые радовались тому, что в России "наконец-то справились с проблемой ЛГБТК".

Авторы материала подчеркивают, то, что россияне очень сильно ведутся на все то, что им рассказывают в телевизоре, свидетельствует их отношение к событиям в "Крокус Сити Холле". Почти 40% считают, что к нему причастны западные спецслужбы.

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