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В чем Путин убедил россиян: почему те принялись еще активнее поддерживать войну

По информации NYT, россияне теперь верят, что они все делают правильно и вскоре победят

сегодня, 16:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим пытается навязать рядовым граждан России, что война в Украине – это прообраз войны СССР с гитлеровской Германией. Причем Кремль пытается представить именно Россию жертвой войны, а не Украину. И, конечно же рассказывается, что победа совсем близко, но нужно всем вместе приложить еще больше усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В чем Путин убедил россиян: почему те принялись еще активнее поддерживать войну

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что в течение первого года полномасштабной войны против Украины многие россияне были шокированы вторжением и чувствовали стыд из-за этого. Второй год войны прошел для россиян в страхе перед второй волной мобилизации. Но на фоне определенных успехов на фронте и низкой эффективности западных санкций на третий год войны у Кремля появился шанс "продать" россиянам идею победы в этой войне.

"Мы чувствуем, что победа близка", — сказал журналистам издания 43-летний Андрей, который приехал в Москву на празднование 9 мая.

Опрошенные журналистами россияне выражают одобрение бесконечному правлению Путина, объясняя это тем, что для понимания России правителю нужен длительный срок. Некоторые радовались тому, что в России "наконец-то справились с проблемой ЛГБТК".

Авторы материала подчеркивают, то, что россияне очень сильно ведутся на все то, что им рассказывают в телевизоре, свидетельствует их отношение к событиям в "Крокус Сити Холле". Почти 40% считают, что к нему причастны западные спецслужбы.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/05/15/world/europe/russia-ukraine-war-victory-moscow.html
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