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В чем проблема возврата выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, - объяснение нардепа

10 апреля в Верховной Раде приняли решение вернуть выплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Данный вопрос набрал огласки и дискуссий, однако, он достаточно неоднозначен

сегодня, 13:45
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Автор:

Белоокая Ира

Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Железняк, пишут "Комментарии" со ссылкой на его Telegram 

В чем проблема возврата выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, - объяснение нардепа

Что мешает обещанному возврату выплат военнослужащим, в сумме 30 тыс грн

Прояснить ситуацию поможет простая математика, заметил Железняк.


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риентировочная сумма, которая требуется на возврат выплат 12,7 млрд грн в месяц = 152,4 млрд грн/год; ориентировочная экономия от ограничения зарплат "бюджетников" до 10 минималок: 2,7-3 млрд грн/год", — написал нардеп.

Итак, принятая вчера правка не сможет спасти ситуацию с финансированием доплат. Надо еще найти 98% от требуемой ежегодной суммы.

"То есть для реального, а не на бумаге обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд грн по году найти….или 98% от необходимой суммы", — отметил Железняк.

То есть, указанная сумма необходимого финансирования больше, чем та, которой можно достичь путем реализации вчерашней правки. А именно экономии благодаря сокращению заработных плат для государственных служащих и менеджменту госпредприятий. В итоге до десяти минимальных зарплат.

Но даже такая экономия, по мнению Железняка, не поможет.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Верховная Рада увеличила бюджет расходов более чем на 500 млрд гривен. Большинство денег направлены на сектор безопасности и обороны, включая зарплаты военных. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group сообщает результаты опроса украинцев, достаточную ли зарплату получают защитники Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, что   размер средней пенсии в Украине после индексации с 1 марта превысил показатель 5 тысяч гривен. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмигаль, пишет "УНИАН".



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