В чем причина, что работа РЭБ в Украине стала более эффективной: какого оружия стало в разы больше в ВСУ

Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами. Однако в последнее время все чаще становится заметно, что враждебные цели стали отклоняться от курса. О чем это говорит? Действительно ли технологически Украина улучшает свою ПВО? В чем еще мы наверстываем? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Украине система РЭБ стала сверхмощной

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире канала "Эспрессо" заявил, что большинство ракет, особенно корейские ракеты, приводятся по GPS, во всяком случае, большую часть пути они используют спутниковые системы. Корейские ракеты используют три спутниковых системы – это российская ГЛОНАСС, китайская Baidu и американская GPS. Российские ракеты используют еще и европейскую систему Galileo. То есть, если поставить помехи этим системам, немного изменить эти сигналы, то ракеты будут отклоняться и не обязательно они попадут в ту пассивную систему, которая у них есть на борту и не зависит от GPS. Отклонения могут быть столь велики, отмечает эксперт, что они уже не смогут вернуться на траекторию.

Валерий Романенко не исключил, что Украина могла получить новые системы РЭБ, позволяющие вмешиваться в навигационную систему в целом или систему связи российских ракет.

"Я так считаю, что группировка средств РЭБ у нас не столько увеличилась, сколько увеличилось их расположение и мощность, потому что сейчас видно, что эта РЭБ стала эффективной, хотя раньше тоже бывали случаи когда ракеты падали где-либо, но на этот раз представитель Воздушных сил сказал, что ракеты вообще где-то попадали в полях, лесах. То есть в их навигационную систему, маршруты были внесены какие-то коррективы непредвиденные теми, кто их запускал", — подчеркнул он.

В Украине наблюдается увеличение производства дронов

Основатель компании "DroneSpace" Максим Шеремет в комментарии "Эспрессо" обратил внимание на то, что в Украине наблюдается увеличение объемов производства дронов. Во многих случаях отмечается положительное влияние и на поставленные цели относительно количества дронов. В частности, увеличение производства ударных БПЛА в десятки раз.

По словам Шеремета, контакты с производителями определяются разными ведомствами. В большинстве случаев военные части сами выступают заказчиками. Впрочем, как отметил Шеремет, существует ряд проблем для масштабирования производства дронов. В частности, снабжение компонентов, финансовая составляющая и квалифицированные инженерные кадры. Государство может способствовать решению этих проблем и помочь производителям увеличить объемы производства. Шеремет подчеркнул, что самое первое и главное, что может сделать государство, это мотивировать производителей крупными контрактами.

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