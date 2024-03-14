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В чем ценность украинского добровольца: ответ офицера ВСУ

Украина 14 марта отмечает день добровольца

сегодня, 21:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Добровольцы, готовые защищать свою родину, — это феномен украинской нации, свидетелями которого весь мир стал как в 2014 году, так и после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, пишет в социальной сети заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В чем ценность украинского добровольца: ответ офицера ВСУ

Украинские добровольцы - феноменальное явление. Фото из открытых источников

"Добровольцы – феномен украинской нации. И наши извечные традиции – от дружинников Киевской Руси до бойцов УПА и добровольцев современной российско-украинской войны", – подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин отметил, что хозяев собственной земли отличает способность к поступку. По его словам, "владеть можно тогда, когда у тебя есть силы стоять за свое с оружием в руках". За свою нацию следует бороться и убивать врагов, добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5067
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