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В чем будет состоять победа Украины в войне с РФ, - мнение эксперта

Когда Украина победит, речь пойдет не только об изгнании оккупантов с украинской земли, освобождении оккупированных территорий, но и об «экономическом поражении» Кремля

сегодня, 13:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире рассказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, сообщают "Комментарии".

В чем будет состоять победа Украины в войне с РФ, - мнение эксперта

Борис Тизенгаузен. Фото из открытых источников

По словам спикера, украинская победа – это также и запуск дестабилизационных процессов внутри Российской Федерации, которая "треснет" и уже не сможет вести боевые действия. Такая ситуация уже наблюдается, судя по результатам онлайн-опроса россиян, убежден Борис Тизенгаузен.


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"Стоит заметить, чем победа над РФ. Это деоккупация украинских территорий полностью, создание условий, которые позволят сделать невозможным российскую экономику поддерживать оборонно-промышленный процесс, что в комплексе запустит дестабилизацию внутри Москвы", — добавил эксперт.

В таком случае Кремль вынужден будет сконцентрировать усилия на внутренней территории, ведь многие субъекты будут стремиться обрести свободу и независимость. Распад российской экономики, по мнению Тизенгаузена, в интересах не только украинского государства, но и стран Запада.

"Это тот момент, куда ведут РФ наши западные партнеры. До того положения, когда Кремль не только войной не сможет заботиться, но и не будет контролировать внутренние турбулентные механизмы", — подытожил политтехнолог.

Напомним, "Комментарии" писали, — Насколько продвинулись российские бойцы добровольческого корпуса, вглубь Белгородской области РФ, - ISW Военные легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" могли вернуться поближе к украинской границе или за пределы РФ.

Читайте на сайте "Комментарии", — В "парламенте" оккупированного Крыма сегодня намерены " национализировать" имущество семьи Зеленского в Ливадии Оккупанты в Крыму, сегодня — 24 мая, хотят "национализировать" имущество семьи президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников.



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