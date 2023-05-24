В чем будет состоять победа Украины в войне с РФ, - мнение эксперта

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире рассказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, сообщают "Комментарии".
Борис Тизенгаузен. Фото из открытых источников
По словам спикера, украинская победа – это также и запуск дестабилизационных процессов внутри Российской Федерации, которая "треснет" и уже не сможет вести боевые действия. Такая ситуация уже наблюдается, судя по результатам онлайн-опроса россиян, убежден Борис Тизенгаузен.
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В таком случае Кремль вынужден будет сконцентрировать усилия на внутренней территории, ведь многие субъекты будут стремиться обрести свободу и независимость. Распад российской экономики, по мнению Тизенгаузена, в интересах не только украинского государства, но и стран Запада.
Напомним, "Комментарии" писали, — Насколько продвинулись российские бойцы добровольческого корпуса, вглубь Белгородской области РФ, - ISW Военные легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" могли вернуться поближе к украинской границе или за пределы РФ.
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