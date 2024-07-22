В Чехии сообщили о хороших новостях: что получит Украина

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Slava Kot
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина в июле и августе получит 100 тыс. снарядов. Кроме того, по его словам, Украина до конца года сможет получать около 100 тыс. боеприпасов ежемесячно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание ČTK.
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников
В июне Украина получила первые 50 тыс. боеприпасов по "чешской инициативе". Тогда президент Петр Павел отметил, что Украина получит в июле августе еще 50 тысяч снарядов. Однако в июле глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал о положительных новостях по поставкам и указал на большее число снарядов.
Министр иностранных дел Чехии подчеркнул, что до конца года будет доставлено 500 тыс. боеприпасов, однако эта цифра могла быть еще больше.
Ян Липавский рассказал, что к "чешской инициативе" присоединились 18 стран. Из них 15 выполнили свои обязательства и внесли деньги на закупку боеприпасов для Украины. Также Липавский отметил, что некоторая информация о закупке снарядов деликатна, ведь Россия планирует сорвать попытки Чехии купить боеприпасы для Украины.
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