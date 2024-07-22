В Чехии сообщили о хороших новостях: что получит Украина

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина в июле и августе получит 100 тыс. снарядов. Кроме того, по его словам, Украина до конца года сможет получать около 100 тыс. боеприпасов ежемесячно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание ČTK.



Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

В июне Украина получила первые 50 тыс. боеприпасов по "чешской инициативе". Тогда президент Петр Павел отметил, что Украина получит в июле августе еще 50 тысяч снарядов. Однако в июле глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал о положительных новостях по поставкам и указал на большее число снарядов.

"В течение июля и августа мы пришлем в общей сложности еще 100 тыс. боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы закупить больше боеприпасов, чтобы инициатива могла продлиться в 2025 году", — сказал Липавский.

Министр иностранных дел Чехии подчеркнул, что до конца года будет доставлено 500 тыс. боеприпасов, однако эта цифра могла быть еще больше.

"Мы могли бы поставить до 800 тыс. боеприпасов в этом году, будь у нас деньги", — сказал Липавский.

Ян Липавский рассказал, что к "чешской инициативе" присоединились 18 стран. Из них 15 выполнили свои обязательства и внесли деньги на закупку боеприпасов для Украины. Также Липавский отметил, что некоторая информация о закупке снарядов деликатна, ведь Россия планирует сорвать попытки Чехии купить боеприпасы для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном заявлении президента Чехии Петера Павела о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия благодаря "банановому шантажу" смогла остановить поставки военной техники в Украину.